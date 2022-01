Pokémon-Fans machen sich über deutsche Monster-Namen lustig

Deutsche Pokémon-Namen werden belächelt. (Bild: Game Freak, Getty Images / Ranta Images)

Ein Reddit-Post sorgt derzeit dafür, dass deutsche Pokémon-Namen ins Lächerliche gezogen werden. Laut den Kommentatoren gehen auf Deutsch nämlich Witze verloren, die die englische Sprachausgabe der ersten Generation hervorgebracht hat.

Über welche Pokémon machen sich Fans lustig?

Pokémon-Namen reichen im Deutschen von super unkreativ bis witzig. In der ersten Generation haben sich die Übersetzer aber anscheinend noch sehr zurückgehalten, was die Namensgebung angeht. So geht zum Beispiel bei den legendären Vögeln Arktos, Zapdos und Lavados eine Anspielung auf die spanische Sprache verloren, die es im Englischen gibt.

Während die Vögel auf Englisch mit ihren Endungen "uno", "dos", "tres" von eins bis drei durchgezählt werden, enden sie auf Deutsch einfach alle mit "(d)os".

In den Kommentaren zum Reddit-Post schreibt jemand, dass "Lavados" auf Portugiesisch sogar eine Bedeutung hat: "gewaschen". Das war wahrscheinlich nicht die Bedeutung hinter dem Namen. Hätte man sich bei uns zumindest an der französischen Version orientiert, würden die drei Pokémon wie Götter heißen.

Dort heißen sie nämlich wie folgt:

Artikodin: zusammengesetzt aus "Arctic" ("Arktisch") und "Odin", dem nordischen Göttervater

zusammengesetzt aus "Arctic" ("Arktisch") und "Odin", dem nordischen Göttervater Electhor zusammengesetzt aus "Electric" ("Elektrisch") und "Thor", dem Gott des Donners

zusammengesetzt aus "Electric" ("Elektrisch") und "Thor", dem Gott des Donners Sulfura zusammengesetzt aus "Sulfure" ("Schwefel") und "Ra", dem ägyptischen Sonnengott

(Quelle: Reddit)

Ein anderer Kommentar stellt aber zumindest klar: Im japanischen Original sind die Namen der drei legendären Pokémon nicht viel besser als im Deutschen. Dort heißen sie nämlich einfach nur "Freezer", "Thunder" und "Fire".

Warum sind die deutschen Namen so, wie sie sind?

Wie uns ein ehemaliger Mitarbeiter von Nintendo verrät, gab es für die Lokalisation der Pokémon-Spiele damals strenge Vorgaben – vor allem für Nintendo of Europe. So durften die Namen der Taschenmonster nicht länger als zehn Buchstaben sein, aufgrund der Zeichenlimitierung des Game Boys.

Besonders im Deutschen hat sich die Namensfindung dadurch wohl recht kompliziert gestaltet, da deutsche Wortschöpfungen und Witze oft viel Platz in Anspruch nehmen. Warum die drei legendären Vögel im Deutschen einfach alle auf "(d)os" enden, ist jedoch unklar.

Es könnte etwas damit zu tun haben, dass spanische Zählwörter nicht so bekannt waren im deutschen Sprachraum. Oder vielleicht wollte man zeigen, dass die Monster alle zusammengehören und gleichgestellt sind – ohne eine bestimmte Reihenfolge. So genau weiß das wahrscheinlich nur eine handvoll Verantwortlicher.

Na, habt ihr jetzt Lust auf noch mehr kuriose Pokémon-Fakten und offene Fragen bekommen? Dann haben wir genau die richtige Bilderstrecke für euch: