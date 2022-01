Horizon Forbidden West bekommt PS5-Spin-Off, das nicht für jeden ist

Sony kündigt ein Spin-Off für Horizon Forbidden West an. Es gibt jedoch einen Haken. Bildquelle: Getty Images/ IC Production

Wenn ihr von riesigen Robter-Dinos im Dschungel nicht genug bekommen könnt, hat Sony jetzt das richtige Spiel für euch. Das neu angekündigte PS5-Spin-Off Horizon Call of the Mountain kommt jedoch mit einer Einschränkung.

PS5-Spin-Off für Horizon Forbidden West: Aber nur in VR

Fans von großen Robo-Dinos können sich bereits auf den Release von Horizon Forbidden West am 18. Februar 2022 freuen. Sony legt jetzt jedoch noch einen drauf und stellt das PS5-Spin-Off Horizon Call of the Mountain vor. Um den futurischen Dschungel erkunden zu können, müsst ihr euch jedoch auf das neue Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 einlassen.

Horizon Call of the Mountain ist keine VR-Version von Horizon Zero Dawn oder dem Nachfolger Horizon Forbidden West. Stattdessen soll es ein brandneues Abenteuer sein, das eigens für die VR-Brille entwickelt wurde. Wirkliches Gameplay zeigt der erste Trailer aber noch nicht. Ihr könnt jedoch einen vorbeistapfenden Robo-Brachiosaurus aus der First-Person-Ansicht bewundern.

Horizon Call of the Mountain: Trailer zum VR-Spin-Off

Horizon Call of the Mountain: Spin-Off mit neuem Helden

Horizon Call of the Mountain soll außerdem einen neuen Protagonisten haben. Fans müssen der bisherigen Heldin Aloy jedoch nicht nachtrauern. Auch sie soll einen Auftritt im VR-Abenteuer haben. Ein Release-Datum wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben. (Quelle: PlayStation-Blog)

Die PlayStation VR2 hat sicherlich nicht den kreativsten Namen. Die VR-Brille will das jedoch mit Tech-Power ausgleichen. Auch das haptische Feedback der PS VR2 Sense-Controller soll die Spielerlebnisse noch emotionaler und interaktiver machen. Für mehr Informationen könnt ihr euch die Ankündigung auf dem PlayStation-Blog ansehen.

Horizon Forbidden West bekommt ein VR-Spin-Off. Aktuell gibt es nur wenige Informationen und auch fast kein Gameplay. Mit einem VR-Headset könnten die Roboter-Dinos jedoch noch beeindruckender wirken.