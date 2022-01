Steam-Spieler küren die besten, schönsten und entspanntesten Games 2021

Die Steam-Community hat über die besten Spiele des vergangenen Jahres abgestimmt. Bildquelle: Getty Images/ olegback

Nach einem aufregenden Gaming-Jahr zieht die PC-Community jetzt ein Fazit und verteilt Preise. Die Steam-Awards 2021 gehen dabei sowohl an Neuerscheinungen als auch an Dauerbrenner. Hier findet ihr eine Übersicht über alle Gewinner.

Steam-Awards 2021: Die Community hat entschieden

Eine gute Story, blendende Grafik oder auch einfach Leidenschaft. Auch 2021 gab es wieder zahlreiche Spiele, die die Community besonders beeindruckt haben. Im Rahmen der Steam-Awards durften die Spieler jetzt abstimmen und ihre Favoriten belohnen. Hier findet ihr die Gewinner aller zehn Kategorien:

VR-Spiel des Jahres

In der Kategorie "VR-Spiel des Jahres" wurde das Spiel gesucht, das das neue Medium am wirkungsvollsten einsetzen konnte. Letztendlich konnte sich hier der Cooking Simulator VR durchsetzen. Leider ist die Technik noch nicht so weit fortgeschritten, dass ihr die tolle Gerichte auch essen könnt.

Werk der Liebe

Ein Dauerbrenner, der bis heute mit fantastischen neuen Updates unterstützt wird. Genau so ein Spiel wurde für die Kategorie "Werk der Liebe" gesucht. Der Sieger ist Terraria. Mit 98 Prozent positiven Bewertungen ist es eines der beliebtesten Spiele auf der Plattform.

Besser mit Freunden

Ob im Koop oder gegeneinander, diese Spiele machen mit Freunden einfach mehr Spaß. Gewonnen hat hier der Koop-Hit It Takes Two, der euch durch eine verrückte Welt voller Rätsel schickt.

Herausragender visueller Stil

Eigentlich soll es bei der Kategorie "Herausragender visueller Stil" nicht um reine Grafik-Power, sondern um einzigartiges Aussehen gehen. Trotzdem hat mit Forza Horizon 5 hier der visuelle Stil der Realität gesiegt.

Game Awards 2021 Alle Gewinner im Überblick

Innovativstes Gameplay

Der Award für das innovativste Gameplay ist für ein Spiel, das nicht nur bekannten Genres folgt, sondern neue Experimente wagt. Gesiegt hat hier der Shooter Deathloop mit seiner kreativen Zeitschleifenmechanik.

Bestes Spiel, in dem sie schlecht sind

Ein herausfordernder Schwierigkeitsgrad ist manchmal genau das, was ein Spiel zu einer unvergesslichen Herausforderung gemacht hat. Der Steam-Award ging dieses Jahr an Nioh 2 – The Complete Edition.

Bester Soundtrack

Manchmal braucht es neben Grafik und Gameplay auch gute Klänge, um euch richtig in einem Spiel versinken zu lassen. Marvels's Guardians of the Galaxy tut es hier den Filmen gleich und beeindruckt mit seinem Soundtrack.

Herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story

Sei es lachen oder weinen: Auch 2021 gab es wieder einige Spiele, die euch mit ihrer Story mitgerissen haben. Das viel kritisierte Cyberpunk 2077 kann sich hier einen Award verdienen.

Zurücklehnen und entspannen

Nach einem stressigen Tag hilft ein besonders entspannendes Spiel. Steam hatte hier 2021 jede Menge Perlen zu bieten. Der Award geht letztendlich an den Landwirtschafts-Simulator 22.

Spiel des Jahres

Beim Spiel des Jahres muss alles zusammenkommen. Grafik, Gameplay, Story und mehr. Die Finalisten Valheim, New World, Cyberpunk 2077 und Forza Horizon 5 mussten sich letztendlich geschlagen geben. Der Sieger heißt Resident Evil Village.

Resident Evil Village [USK 18 - UNCUT]

Die Steam-Awards belohnen die PC-Spiele, die 2021 besonders Eindruck gemacht haben. In 10 Kategorien konnte die Community dafür über ihre Favoriten abstimmen. Eine große Ehre für Neuerscheinungen und Dauerbrenner.