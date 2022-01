Minecraft-Demake: Fan zeigt Spiel in wunderschöner Retro-Version

Wie hätte Minecraft wohl ausgesehen, wenn es früher erschienen wäre? Ein YouTube-Video zeigt eine Möglichkeit. Bild: YouTube/64 Bits.

Wie hätte das ohnehin schon pixelige Minecraft eigentlich vor 30 Jahren ausgesehen? Das demonstriert ein Fan in einem wirklich hochwertigen YouTube-Video, indem er den Survival-Liebling im Stile eines Arcade-Games präsentiert.

Minecraft wird in Spieleklassiker umgewandelt

Das Survival-Game Minecraft wird oft wegen seiner besonderen Optik diskutiert. Zu pixelig, zu hässlich, zu kindisch – doch genau diese Grafik hebt den Sandbox-Liebling regelrecht hervor.

Doch wie würde Minecraft eigentlich in einer Retro-Version aussehen? Das beantwortet ein fleißiger Fan, der das Block-Game in einem Video in das Gewand eines typischen Arcade-Game-Klassikers gehüllt hat. Seht euch das fantastische Ergebnis am besten gleich einmal selbst im YouTube-Video an:

Das Demake kommt in einer typischen 8-Bit-Variante daher und erinnert stark an das kultige Dig Dug, bei dem ihr euch mit einem Presslufthammer (ja, wir haben das recherchiert) in die Tiefen graben musstet. Sogar den klassischen Sound der damaligen Spiele hat der Ersteller übernommen – samt coolem Soundtrack-Wechsel beim Einsammeln einer Schallplatte.

Wie detailliert dieses Projekt ist, zeigt auch die extra gestaltete Spieleverpackung vom selbst kreierten "Mine Mine". Im Titel des Videos gibt der Kanal 64 Bits das Demake für die Plattformen Arcade, Famicom und NES an.

In dem kurzen animierten Durchlauf dieser Retro-Variante, trifft Minecraft-Steve natürlich auf die altbekannten Mobs des Survival-Hits: Skelette, Zombies und explodierende Creeper (welche stark an einen weiteren Klassiker erinnern – Bomberman).

Die Spielfigur erlebt im Video viele Abenteuer, die auch in der riesigen Welt des Originals auf Spieler warten – Fahrten mit der Lore, die Plünderung von Kisten und schließlich der fiese Tod in erbarmungsloser Lava.

Beendet wird das Ganze mit einem schicken Retro-Highscore, der alte Spielhallen-Erfahrungen wieder aufleben lässt.

