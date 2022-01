Far Cry 6: Neuer DLC verspricht Wiedersehen mit beliebtem Bösewicht

Nach Vaas aus Far Cry 3 taucht der nächste Bösewicht in Far Cry 6 auf. Bild: Ubisoft.

Der zweite DLC für Far Cry 6 ist im Anmarsch und bringt einen beliebten Antagonisten der Vorgänger zurück. In wessen Kopf ihr schon bald eindringen und mit ihm Chaos verbreiten könnt – und ab wann es damit losgeht – erzählen wir euch jetzt.

Far Cry 6: Beliebter Bösewicht kehrt zurück

Nachdem mit dem ersten DLC bereits ein wichtiger Widersacher mit Vaas aus Far Cry 3 zurückgekehrt ist, verkündet Ubisoft nun den Termin für den nächsten Antihelden, den ihr sehr bald im neusten Ableger Far Cry 6 spielen dürft.

Dieser ist kein Geringerer als Pagan Min aus Far Cry 4. Dort hat der Herrscher von Kyrat für allerlei Schrecken und Terror gesorgt.

Pagan: Kontrolle wird wieder Teil des Season Pass und ab dem 11. Januar 2022 für alle Spieler und Spielerinnen auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S sowie dem PC verfügbar sein.

Was erwartet euch im neuen DLC Pagan: Kontrolle?

Ihr werdet selbst in die Rolle des Schurken schlüpfen und seine Psyche sowie Vergangenheit erforschen. Das Spielerlebnis wird sich aus einer guten Mischung an Action und Erzählung zusammensetzen. Bei eurem Kampf aus einem Teufelskreis an Schuld und Reue werdet ihr auch alte Bekannte treffen und gegen sie antreten.

Und Pagan: Kontrolle wird nicht der letzte DLC für Far Cry 6 sein. Es wird sich noch ein dritter und letzter Schurke der beliebten Franchise dazugesellen: Joseph Seed aus Far Cry 5. In dessen Gedankenwelt werdet ihr später in diesem Jahr ebenfalls per Season Pass eintauchen können. Wann es soweit ist, ist noch nicht bekannt.

Die Open-World von Far Cry verbirgt viele Geheimnisse. Folgende sind so gut gehütet, dass ihr sie bestimmt noch nicht kanntet:

Ab dem 11. Januar 2022 könnt ihr mit der neuen Erweiterung für Far Cry 6 – Pagan: Kontrolle – in die Rolle des Bösewichts aus Far Cry 4 schlüpfen.