Das Wasser in Breath of the Wild hat ein geniales Feature.

In Breath of the Wild gibt es vieles zu sehen und zu entdecken: Mystische Kreaturen am Himmel, verborgene Schatztruhen und kleine Rätsel verstecken sich an jeder Ecke. Da kann es schon mal passieren, dass das eine oder andere geniale Feature übserehen wird. Oder habt ihr euch schon mal die Pfützen im Spiel genauer angeschaut?

Breath of the Wild: Fans loben Nintendos Liebe zum Detail

Die Open World von The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird noch immer, fünf Jahre nach Release, von tausenden Fans erkundet. Dabei finden eifrige Entdecker und Entdeckerinnen nach wie vor kuriose Dinge wie unmögliche Truhen und schwer auffindbare Schätze.

Aber auch unglaubliche Details an der Spielwelt fallen noch Jahre nach Erscheinen des Spiels auf. Eines dieser Details wird nun unter einem Tweet gefeiert: Pfützen. Wenn es in Breath of the Wild regnet, bilden sich nämlich Pfützen, oder sogar kleine Seen, die nach einiger Zeit wieder verdunsten:

Dass Nintendo die realistische Physik und Wettergegebenheiten in Breath of the Wild mehr als gut gelungen sind, ist bekannt. Doch ein solches Maß an Detailverliebtheit, welches Spielenden oft nicht einmal aktiv auffällt, hebt das Ganze noch auf ein höheres Level.

Neu ist die Entdeckung rund um die verschwindenden Pfützen nicht. Trotzdem war dieser Fakt noch vielen unbekannt. In den Kommentaren schreibt ein Fan zum Beispiel, er habe über 195 Stunden im Spiel verbracht und dennoch nichts von dieser Mechanik gewusst.

Jemand anderes fügt dem hinzu, dass er erst nach über 550 Stunden die Hütte vom König gefunden hat. Tja, Hyrule ist einfach zu groß um alles nach ein paar hundert Stunden gesehen zu haben.

Wusstet ihr außerdem schon, dass ...?

Bei den Pfützen und der Hütte des Königs hört es nicht auf. Breath of the Wild ist voller kleiner Geheimnisse, die ihr nur bemerkt, wenn ihr genau hinschaut.

Oder wusstet ihr zum Beispiel schon, dass Link einen Sonnebrand bekommt, wenn ihr ihn zu lange ohne Kleidung in der Sonne stehen lasst?

Links Haut wird dadurch immer röter, bis zu der Vier-Prozent-Marke im Video. Alles danach haben Fans im Nachhinein mit Mods hinzugefügt – kohlschwarz werdet ihr also nicht auf euren Reisen durch die Gerudo-Wüste.

