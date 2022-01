The Elder Scrolls Online: Wunderschöner Trailer verspricht neue Inhalte

The Elder Scrolls Online bekommt neue Inhalte spendiert. Bild: Bethesda

Während die einzelnen „The Elder Scrolls“-Spiele auf eine Region beschränkt sind, hat Bethesda The Elder Scrolls Online mit zahlreichen DLCs ständig erweitert. Auch 2022 soll Neues dazu kommen, wie das Studio in einem neuen, wunderschönen Teaser zeigt.

The Elder Scrolls Online: Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen

Bethesda hat einen beeindruckenden Cinematic-Trailer veröffentlicht. Zu sehen sind Schiffe, die über das Meer segeln und auf eine beeindruckende Stadt zufahren. Dann wird der Himmel dunkel und ein Soldat betritt einen Balkon, um zu beobachten, wie mehrere Schiffe auf einer riesigen Welle auf ihn zukommen.

Viel sagt der Teaser noch nicht aus, doch in den Kommentaren unter dem Video gibt es bereits einige Fantheorien zur nächsten Erweiterung von The Elder Scrolls Online. Die Karte, die zu Beginn des Trailers zu sehen ist, könnte das Abeceanische Meer zeigen, das westlich von Tamriel und nördlich von Summerset liegt. Die Rüstung des Soldaten weist außerdem darauf hin, dass er ein Bretone ist, der aus Hochfels stammt. Was von den Theorien stimmt, werdet ihr allerdings erst am 27. Januar erfahren:

„Der ESO 2022 Global Reveal-Stream wird am Donnerstag, den 27. Januar, live auf Twitch übertragen. Während der Show werden wir euch einen ersten Blick auf die kommenden Kapitel und DLCs geben, die das brandneue Elder Scrolls-Abenteuer dieses Jahr ausmachen. Im Jahr 2022 gibt es neue Länder zu erforschen, neue Bedrohungen aufzudecken und neue Geschichten zu erleben“, so Bethesda.

Der Trailer erlaubt euch einen ersten Blick auf den neuen DLC:

The Elder Scrolls Online: 2022 Cinematic Teaser

The Elder Scrolls Online: Schaut den Stream und sichert euch Boni

Hierzulande beginnt der Stream am 27. Januar um 21 Uhr. Schaltet jederzeit in die Show rein und erhaltet das Barnacle-Back Coral Crab Pet und eine Ouroboros Crown Crate durch Twitch Drops, einfach nur fürs Zuschauen. Vergesst nicht, vor der großen Enthüllung eure ESO- und Twitch-Konten zu verknüpfen, damit ihr bereit seid.

(Quelle: Bethesda)

The Elder Scrolls Online ist für PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.

Ihr habt das Spiel noch nicht? Bei Amazon bekommt ihr es derzeit günstiger: