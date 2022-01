Super Mario wirbt für die PS5? (Bild: Nintendo, Sony)

Eigentlich hat Sony es ja nicht nötig, mit kuriosen Aktionen Werbung für die PS5 zu machen – immerhin sind alle Konsolen im Nu ausverkauft, sobald sie im Laden stehen. Ein Laden in China erregt jetzt trotzdem Aufsehen damit, dass dort ausgerechnet Nintendo-Figuren für die Konsole werben.

Super Mario will, dass ihr euch eine PS5 kauft

Wenn ihr an legendäre PlaySation-Maskottchen denkt, fallen euch bestimmt Charaktere wie Crash Bandicoot, Nathan Drake, Kratos oder andere beliebte Figuren der vergangenen PS-Generationen ein.

Tja, einem Sony-Laden in Guangzhou, in China, kommen hingegen beliebte Nintendo-Charaktere in den Sinn, wie es scheint. Wie ein Foto nun nämlich zeigt, haben die Angestellten des besagten Sony-Stores ihren Laden mit Pappaufstellern zum Spiel Super Mario Odyssey dekoriert.

Anstelle von einer Lara Croft oder einer Ellie, stehen hier einfach Mario und Bowser in schicken Anzügen vor der Tür:

Wie es zu dieser äußerst passenden Deko kam, ist unklar. Vielleicht hatten die Angestellten nichts anderes da, oder sie haben sich einfach einen kleinen Scherz erlaubt.

Vielleicht ist es aber auch eine Antwort auf folgendes Bild aus einem Nintendo-Store. Wer weiß:

Kommentare wollen wissen, was wirklich dahintersteckt

In den Kommentaren spielen sich alle möglichen wilden Theorien ab. Scherzhaft meinen manche, das seien erste Andeutungen für zukünftige Kollaborationen zwischen den beiden Riesenunternehmen. Super Mario solle endlich auch auf die PlayStation kommen.

Andere sehen in dem Bild aber mehr als das: Sony habe Nintendo endlich aufgekauft um sich die Konkurrenz vom Leib zu halten.

Das wahrscheinlichste Szenario ist und bleibt aber natürlich, dass die Angestellten des Stores es einfach nur witzig fanden.

