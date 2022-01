GTA Online: Spieler umgeht Casino-Sperre und räumt Hauptgewinn ab

GTA Online: Gamer sichert sich Casino-Hauptgewinn dank VPN. (Bildquelle: Cheremuha / Getty Images)

Mit richtig viel Glück hat ein Spieler gleich bei seinem allerersten Besuch im Diamond Casino in GTA Online den Hauptgewinn gezogen – dabei hätte er an dem Glücksspiel eigentlich überhaupt nicht teilnehmen dürfen.

Um im Diamond Casino in GTA Online groß abzuräumen, müsst ihr schon echte Glückspilze sein – schließlich liegt die Gewinnchance nur bei 5 Prozent. Ein Spieler hat trotzdem bei seinem ersten Besuch gleich das große Los gezogen, obwohl sein Land das GTA-Casino eigentlich verboten hat. Auf Reddit berichtet er von seinem Glücksgriff.

GTA Online: Hauptgewinn beim ersten Casino-Besuch

Reddit-User Gaming_Nation 2007 hat gleich bei seinem ersten Besuch im Diamond Casino in GTA Online den Hauptgewinn abgestaubt – einen pinken Vapid Slamtruck.

Besonders bemerkenswert dabei ist, dass Gaming_Nation 2007 das Casino in GTA Online nur deswegen nutzen konnte, weil er sich zuvor mit einem VPN in dem Spiel angemeldet hatte – denn das Glücksspiel-Feature ist in seinem Land untersagt und aus diesem Grund normalerweise nicht verfügbar.

Schaut euch hier den Post auf Reddit an:

Kommentatoren auf Reddit gratulieren dem Spieler trotz oder gerade wegen des VPN-Umwegs zu seinem Losglück – wie zum Beispiel Nutzer BartJojo420 schreibt: "Ich freue mich, dass du die Regeln gebrochen UND auch noch das Podiumsauto gewonnen hast!"

Da fällt es sogar weniger ins Gewicht, dass der pinke und etwas gewöhnungsbedürftig-designte Slamtruck eigentlich gar nicht dem Geschmack des Gewinners entspricht.

Glücksspiel in Grand Theft Auto in vielen Ländern verboten

Nach eigenen Angaben wohnt User Gaming_Nation 2007 in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Online-Glücksspiel ist dort sowie in zahlreichen anderen Ländern verboten. Beispielsweise in China, Südafrika und Südkorea können Spieler somit ebenfalls nicht auf das GTA-Casino zugreifen, wenn sie kein VPN benutzen, das ihren Aufenthaltsort verschlüsselt.

Was muss Rockstar in GTA 6 abliefern? Fans sagen in unserem Video, was sie sich für den Nachfolger wünschen:

GTA VI | Hardcore-Fans sagen, wie das Spiel sein muss

Ein GTA-Online-Spieler hat gleich bei seinem ersten Besuch im Diamond-Casino den Hauptgewinn abgeräumt: einen pinken Vapid Slamtruck. Um überhaupt am Glücksrad drehen zu dürfen, musste er allerdings vorher einen VPN zwischenschalten.