God of War und Monster Hunter Rise - Nur zwei der großen Releases zum Jahresbeginn.

Ein neues Jahr, neue Releases: Auch für 2022 sind wieder unzählige Neuveröffentlichungen geplant. Und der Januar beginnt durchaus vielversprechend - zumindest PC-Spieler dürfen sich über zwei große Spiele freuen.

Monster Hunter Rise | 12. Januar

PC

Mit welchen Waffen würdet ihr gegen einen Rathalos kämpfen? Ein großes Zweihandschwert? Zwei kleinere Schwerter? Oder setzt ihr auf den Fernkampf? Nun, die Wahl ist in Monster Hunter Rise ganz euch überlassen.

Der jüngste Spross der "Monster Hunter"-Reihe bietet all das, was die Capcom-Serie ausmacht: Neue Jagdgebiete, neue und altbekannte Monster, zahlreiche Waffen, unzählige Möglichkeiten diese zu verbessern und natürlich auch einen Multiplayer-Modus. Für mehr Bewegungsfreiheit sorgen die sogenannten Seilkäfer, bei denen es sich im Grunde um eine Art Enterhaken handelt. Mit denen könnt ihr euch nicht nur an Wänden hochziehen, sondern sie auch taktisch im Kampf einsetzen, um neue Spezialangriffe auszulösen.

Monster Hunter Rise: So spielt sich das Spiel

Auf der Nintendo Switch ist Monster Hunter Rise schon seit fast einem Jahr spielbar. Mit dem Release im Januar kommen jetzt auch PC-Spieler in den Genuss der frischen Monsterhatz, während die übrigen Konsolen noch außen vor bleiben. Für den Sommer 2022 ist derweil bereits die Erweiterung Sunbreak angekündigt.

The Anacrusis | 13. Januar

PC / Xbox One / Xbox Series X

Wem es nach Back 4 Blood, Aliens: Fireteam Elite oder World War Z noch nach einem weiteren 4-Spieler-Koop-Shooter dürstet, der sollte seinen Blick auf The Anacrusis werfen. Darin kämpft ihr an Bord eines Raumschiffes zu viert gegen unzählige Aliens, die euch am liebsten verspeisen würden.

So wollt ihr natürlich nicht abtreten, weshalb ihr zu klassischen Sci-Fi-Waffen und Gadgets greift, um euch gegen die Horde zur Wehr zu setzen. Im Hintergrund immer aktiv: eine künstliche Intelligenz, die euer Verhalten im Spiel analyisiert und euch vor passende Herausforderungen stellen soll. So kann es schon mal vorkommen, dass in einem unachtsamen Moment auf einmal ein besonders starkes Alien in eurem Rücken auftaucht.

Das vom Entwickler Stray Bombay entwickelte The Anacrusis erscheint im Januar für den PC und die Xbox-Konsolen. Der Release ist jedoch vorerst nur im Early Access geplant. Ungefähr neun bis zwölf Monate möchte das Team in der Phase bleiben, ehe die vollständige Veröffentlichung erfolgt.

Astroneer | 13. Januar

Switch

Bleiben wir beim Thema Sci-Fi und Weltraum, aber wechseln von garstigen Aliens zur Erkundung von Planeten. In Astroneer spielt ihr dem Namen gerecht einen Astronauten, welcher sich im 25. Jahrhundert dazu aufmacht, die Geheimnisse der Galaxie zu entdecken. Keine einfach Aufgabe, denn dafür gilt es auf lebensfeindlichen Planeten zu landen und Untersuchungen anzustellen.

Entweder alleine oder im Koop-Modus könnt ihr in Astroneer Basen errichten, Fahrzeuge herstellen und auf Erkundungstour gehen. Die große Besonderheit? Ihr könnt quasi die gesamte Umgebung ganz nach eurem Belieben verformen und verändern, um nach und nach spannende Entdeckungen zu machen. Dabei spielt auch eure Kreativität eine wichtige Rolle.

Astroneer hat bereits auf dem PC, der PlayStation 4 und Xbox One seine Fußspuren hinterlassen. Nun folgt im Januar noch der Release für die Nintendo Switch, bei dem es inhaltlich keine Änderungen gibt. Lediglich technisch wurde die Version an den Konsolenhybrid angepasst.

God of War | 14. Januar

PC

2018 sorge God of War für Aufsehen: Das Action-Adventure rund um Kratos konnte sowohl grafisch, spielerisch als auch inhaltlich zahllose Kritiker und Fans auf der PlayStation 4 in den Bann ziehen. Bevor womöglich in diesem Jahr der Nachfolger mit dem Namen Ragnarök erscheint, bringt Sony zuvor God of War noch auf den PC.

Wie schon bei Horizon: Zero Dawn oder Days Gone bietet der Release der Portierung vor allem technische Verbesserungen. Unter anderem sprechen die Entwickler von höheraufgelösten Schatten, schickeren Reflexionen und natürlich eine unlimitierte Bildwiederholrate. Inhaltlich gibt es derweil keine Änderungen, auch PC-Spieler dürfen sich auf ein wuchtiges und spannend erzähltes Abenteuer einstellen.

Obwohl damit God of War nun auch auf dem PC erscheint, gibt es bezüglich des Nachfolgers noch keine Ankündigung dieser Art. God of War: Ragnarök wird nach derzeitigen Stand nur auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht.

PC-Spieler können sich zum Jahresanfang kaum beschweren: Mit God of War und Monster Hunter Rise stehen gleich zwei heißerwartete Portierungen vor der Tür. Lediglich auf der PlayStation bleibt es in dieser Woche noch etwas ruhig.