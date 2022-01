Nach großem Epic-Geschenk: Neues Gratis-Spiel ist eine Enttäuschung

Epic Games verschenkt diese Woche Gods Will Fall. (Bild: Getty Images – dikobraziy; Clever Beans

Vor wenigen Tagen konnten sich alle Epic-Nutzer noch mit der Tomb-Raider-Trilogie über ein gigantisches Gratis-Games-Paket freuen. Nun steht das neue kostenlose Spiel zum Download bereit – doch im Vergleich zur letzten Aktion ist das eine große Enttäuschung für viele Spieler.

Gods Will Fall: Epics Neujahrsgeschenk ist ein Reinfall

Ende des letzten Jahres schaffte es Epic Games, sich mit seiner Weihnachtskalender-Aktion direkt in die Herzen der PC-Spieler zu katapultieren. Während der Aktionsphase konnten alle Nutzer der Steam-Alternative jeden Tag ein neues Gratis-Game abgreifen.

Zum krönenden Finale gab es dann über mehrere Tage hinweg die Möglichkeit, sich die komplette Trilogie des Tomb-Raider-Reboots zu sichern: Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider.

Nun gibt es jedoch wieder ein neues Gratis-Game im Shop abzustauben – doch von diesem sind viele Spieler alles andere als begeistert. Bis zum 13. Januar um 17:00 Uhr steht mit Gods Will Fall ein Action-Roguelike zum Download bereit, das weder bei der Presse noch bei den Spielern zum Startschuss im letzten Jahr für Begeisterung sorgen konnte.

Der Metascore liegt aktuell immerhin bei 70 Punkten, der User-Score hingegen nur bei 4,7 von 10 möglichen Punkten (Quelle: Metacritic). Und auch auf Steam löste Gods Will Fall keine Begeisterungsstürme aus. Lediglich 48 Prozent der Spieler bewerten es positiv (Quelle: Steam).

Wer sich ein eigenes Urteil bilden will, kann sich Gods Will Fall natürlich trotzdem kostenlos sichern und herunterladen – oder wirft vorab zumindest einen Blick in den Gameplay-Trailer:

Gods Will Fall | offizieller Gameplay-Trailer

Gods Will Fall gratis bei Epic Games abstauben

Gratis-Spiel in der kommenden Woche: Galactic Civilizations III

Mit dem Start der neuen Gratis-Aktion kündigte Epic Games auch wieder an, auf welches kostenlose Spiel ihr euch in der nächsten Woche freuen könnt. Ab dem 13. Januar um 17:00 Uhr gibt es dann mit Galactic Civilizations III immerhin ein interessantes Spiel für Strategieliebhaber abzustauben, das ihr sehr frei an eure Vorlieben anpassen könnt.

In klassischer 4X-Manier ist eure Aufgabe, ein möglichst großes und solides Imperium aufzubauen. Wie ihr das anstellt, ist dabei euch überlassen. Ob ihr euren Fokus auf den Fortschritt eurer Kultur, der Erforschung neuer wissenschaftlicher Errungenschaften oder aber der Kriegsführung setzt – jeder Weg bringt eigene Vorteile und Herausforderungen mit sich.

Galactic Civilizations III | offizieller Release-Trailer

Galactic Civilizations III bei Epic Games anschauen