Nintendo-Leaker behaupten, es könnte kein Mario Kart 9 geben

Eine Leaker-Gruppe geht davon aus, dass Nintendo Mario Kart 9 komplett überspringt. (Bild: Nintendo)

Fast schon so lange wie auf ein neues The Elder Scrolls warten Nintendo-Fans auf eine Fortsetzung der Mario-Kart-Reihe. Eine Gruppe von Nintendo-Leaker geht davon aus, dass ein neuer Teil noch in diesem Jahr aus der Boxengasse rollen könnte, hat jedoch die Vermutung, dass es sich dabei nicht um Mario Kart 9 handelt.

Kein Mario Kart 9? Nintendo-Leaker stellen steile These auf

Mehr als 7 Jahre hat Mario Kart 8 inzwischen auf dem Buckel. Langsam wird es echt mal Zeit, für eine Fortsetzung, oder? Dass diese bereits in diesem Jahr an den Start gehen könnte, vermutet auch die Leaker-Gruppe LeakyPanda auf Twitter. Doch die Insider-Vereinigung geht davon aus, dass das Spiel nicht den Namen Mario Kart 9 trägt.

Stattdessen soll Nintendo die gleiche Strategie wie Microsoft damals bei Windows oder Apple beim iPhone verfolgen und den neuen Ableger direkt Mario Kart 10 nennen:

Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch

Mario Kart Crossroads: Der nächste logische Schritt?

Laut der Gruppierung ist aber auch noch ein anderer Name im Gespräch: Mario Kart Crossroads. Der Titel soll darauf hinweisen, dass im neuen Teil noch mehr Nintendo-Charaktere für die Spieler zur Auswahl stehen sollen – ähnlich wie bei Super Smash Bros.

Der Plan erscheint durchaus logisch, schließlich sind schon jetzt Nintendo-Figuren wie Link aus The Legend of Zelda oder der Animal-Crossing-Bewohner Teil von Mario Kart 8 Deluxe.

Ob sich der Leak jedoch bewahrheitet, bleibt abzuwarten. Aktuell hat Nintendo keinerlei offiziellen Informationen preisgegeben, die die Veröffentlichung eines neuen Mario-Kart-Teils in diesem Jahr vermuten lassen.

Das könnte jedoch schlichtweg auch daran liegen, dass der aktuelle Teil sich für die Switch weiterhin verkauft wie geschnitten Brot und bereits seit geraumer Zeit die Bestseller-Liste anführt. Eine verfrühte Ankündigung einer Forsetzung könnte diesem Trend schnell einen Riegel vorschieben. Wir halten euch auf dem Laufenden.