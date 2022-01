9 Jahre nach Release: Zombie-RPG knackt Steam-Rekord

Im Survival-RPG Project Zomboid müsst ihr euch gegen bissige Zombie-Horden behaupten. (Bildquelle: Damir Khabirov, Getty Images)

Ein taffes Zombie-Survival-RPG darf sich ganze 9 Jahre nach dem ursprünglichen Release über einen neue Horde von Gamern freuen. Ein kürzlich releastes Update sorgt für einen echten Spieler-Ansturm und macht Project Zomboid zu einem echten Überraschungserfolg.

Spieler entdecken auf Steam momentan das Indie-Zombie-RPG Project Zomboid für sich – und das, obwohl sich das Spiel bereits seit über neun Jahren auf der Plattform im Early-Access befindet. Nach einem kürzlichen Update ist die Spielerzahl förmlich explodiert und das Studio The Indie Stone konnte sich über einen beachtlichen Spielerrekord freuen.

Project Zomboid bei Steam anschauen!

Steam: Zombie-RPG erlebt überraschenden Spieler-Ansturm

Project Zomboid ist bereits seit 2013 auf Steam im Early-Access verfügbar und wird seitdem von The Indie Stone konsequent mit Patches und Neuerungen versorgt und unterstützt. Ende 2021 wurde mit Build 41 das bisher größte Update releast. Mit neuen Animationen, einem neuen Map-System und zahlreichen weiteren Änderungen wurde das Gameplay überholt und dem Spiel ein gehöriger Schub verpasst.

Schaut euch hier den Ankündigungstrailer zu Project Zomboid an:

Steam-Ankündigungs-Trailer

Im Dezember konnte somit die Spielerzahl im Vergleich zu den Vormonaten vervierfacht werden und überragte mit 53.000 zeitgleich eingeloggten Spielern den bisherigen Rekord von gerade einmal 8.400 Spielern um ein Vielfaches. Im Januar konnte dieser Wert sogar noch einmal übertrumpft werden – das Spiel erreichte vor wenigen Tagen 65.505 Spieler. (Quelle: Steamcharts / Steamdb)

Project Zomboid: Totgesagte leben länger

In dem Sandbox-Survival-Game müsst ihr euch in einer von Untoten überrannten Welt behaupten und müsst feststellen, dass das Überleben in der Apokalypse alles andere als ein Zuckerschlecken ist. Ihr müsst mit begrenzten Ressourcen auskommen, Loot sammeln und euch in der Zombie-verseuchten Welt einen sicheren Rückzugsort bauen. Dabei müsst ihr ständig auf eure Umgebung achten und wachsam sein, denn schon ein einziger Biss kann euch in dem RPG den Garaus machen.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch die Lieblings-Zombie-Games der Redaktion:

Mit Project Zomboid erhält ein neun Jahre altes Zombie-RPG auf Steam plötzlich große Aufmerksamkeit: Nach einem riesigen Update schießen die Spielerzahlen in die Höhe und übertrumpfen dabei problemlos den bisherigen Rekord.