Steam: Dark-Souls-Nachfolger erobert die Wunschlisten-Charts

Elden Ring erobert die Spitze der Wunschlisten-Charts auf Steam.

Nur noch wenige Wochen müssen Fans auf den Release des Dark-Souls-Nachfolgers von FromSoftware warten. Während die Vorfreude immer weiter ansteigt, setzt sich das Fantasy-RPG nun auch an die Spitze der Charts der meistgewünschten Spiele auf Steam.

Elden Ring zählt zweifellos zu den Spielen, denen Gamer 2022 am meisten entgegenfiebern. Nun unterstreicht das Fantasy-RPG seinen Ausnahmestatus und setzt sich an die Spitze der Wunschlisten-Charts auf Steam – und verdrängt dabei sogar ein ebenfalls langersehntes Zombie-Abenteuer.

Elden Ring: Die Vorfreude ist greifbar

Elden Ring wird voraussichtlich am 25. Februar 2022 seinen Release feiern. Das epische Fantasy-Abenteuer, bei dessen Entwicklung Game-of-Thrones-Autor George R.R. Martin mitgeholfen hat, wird eine mystische Open-World mit dem knallharten Gameplay eines Dark-Souls-Spiels kombinieren.

Auf Steam hat sich das neue FromSoftware-Projekt nun zumindest vorerst den Titel des meistgewünschten Spiels der Plattform gesichert und stieß dabei das gleichsam langersehnte Dying Light 2 vom Thron. In den Top 10 konnte Elden Ring somit auch weitere große Namen wie God of War, Starfield, The Day Before und Stalker 2: Heart of Chernobyl hinter sich lassen. (Quelle: Steam)

Hier geht's zu Elden Ring auf Steam!

Steam: FromSoftware-Epos kommt ins Rollen

Nachdem Elden Ring zunächst im Sommer 2019 angekündigt worden war, hat FromSoftware 2021 endlich weitere Infos und Gameplay-Trailer zu dem langerwarteten Spiel enthüllt. Angesichts des bisher gezeigten Materials dürfen sich Fans von Fantasy-Welten mit jeder Menge düsterer Gestalten, verwunschener Kreaturen sowie bockschweren Herausforderungen im Februar auf ein ganz besonderes Open-World-Abenteuer gefasst machen.

Schaut euch hier den Story-Trailer zu Elden Ring an:

Elden Ring | Story-Trailer

Der Hype um Elden Ring nimmt so langsam richtig Fahrt auf. Das FromSoftware-Game setzt sich an die Spitze der Wunschlisten-Charts auf Steam und untermauert damit seinen Anspruch, eines der wichtigsten Spiele des Jahres zu werden.