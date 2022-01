Battlefield 2042: Fan-Frust eskaliert auf Reddit

Battlefield 2042: Spieler-Frust entlädt sich auf Reddit. (Bildquelle: g-stockstudio, Getty Images)

Battlefield 2042 hat nach dem Release eine echte Bruchlandung hingelegt. Fans sind von dem neuesten Eintrag des Shooter-Franchises alles andere als begeistert – doch die Stimmung im Subreddit ist in den letzten Tagen auf unangemessene Weise eskaliert.

Battlefield 2042 hat keinen einfachen Stand in der Community. Fans der Reihe beschweren sich seit dem Release über den unfertigen Zustand des Spiels, fehlende Features und Inhalte sowie verpatzte Neuerungen sorgen für katastrophale Bewertungen. Im Subreddit des Spiels ist die Stimmung mittlerweile allerdings so stark aufgeheizt, dass die Moderatoren ein Machtwort sprechen mussten – denn viele Fan-Reaktionen gingen weit über das akzeptable Maß hinaus.

Battlefield 2042: Community lässt Frust freien Lauf

Die Moderatoren im Subreddit von Battlefield 2042 haben der Community ein Ultimatum gestellt: Die Inhalte der Posst müssten sich auf ein akzeptables Niveau einpendeln, ansonsten würden Maßnahmen ergriffen werden, die vom Schließen individueller Threads bis hin zur Sperre des gesamten Subreddits reichen könnten.

Als Begründung führen die Moderatoren in ihrem Post "Beleidigungen, Belästigung und abstoßende Kommentare" an. Der Subreddit sei "unglaublich toxisch" geworden und es müsse darauf reagiert werden. In einem darauffolgenden Post am Wochenende erläuterten die Mods, dass Kritik am Spiel weiterhin willkommen sei – aber Drohungen und ähnlich-aggressives Verhalten werde nicht geduldet. Die Mods wiesen außerdem daraufhin, dass sie selbst weder für DICE noch EA arbeiten. (Quelle: Reddit)

EAs Shooter-Franchise mit großen Problemen

Während die Battlefield-2042-Community auf Reddit deutlich über die Stränge schlägt und sich dabei offenbar gänzlich im Ton vergreift, bleibt das Spiel selbst eine heikle Baustelle für EA und Entwickler DICE. Nachdem bereits einige Patches releast worden sind, wurde erst kürzlich erneute Kritik im Forum laut, als der beliebte Rush-Modus entfernt wurde. Wie sich das Spiel und die Community in den nächsten Wochen und Monaten noch entwickeln werden, ist völlig unklar.

Schaut euch hier den offiziellen PC-Trailer zu Battlefield 2042 an:

Battlefield 2042 Official PC Trailer With RTX On

