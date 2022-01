8 Jahre altes Survival-Game feiert großes Steam-Comeback

Rust konnte 2021 so richtig durchstarten. (Bild: Facepunk Studios)

Seit 2013 ist Rust nun schon auf Steam erhältlich. Im letzten Jahr konnte das Survival-Spiel jedoch noch einmal deutlich an Popularität gewinnen – und erreichte gleichzeitig einen respektablen Meilenstein.

Rust: Mehr als 12 Millionen Mal verkauft

Rust gehört zu der Gruppe der Steam-Spiele, die eine sehr bewegte Geschichte hinter sich haben. Mehr als 4 Jahre verbrachte das Survival-Spiel im Early-Access-Programm von Steam und erschien anschließend auch für PS4 und Xbox One.

Seit dem Start im Winter 2013 hat sich das Spiel stark verändert – zum Guten wohlgemerkt. Denn während Rust anfangs noch mit zahlreichen Problemen zu kämpfen hatte, ist aus der riesigen Sandbox ein solides Spiel geworden – das spiegelt sich auch in den Verkaufszahlen wider, die die Entwickler über Steam bekanntgaben: Fast 12,5 Millionen Mal ging Rust bislang schon über die digitale Ladentheke. Dazu gesellen sich über eine Million verkaufte DLC-Packs (Quelle: Steam).

Rust: Offizieller Konsolen-Trailer

Auch wenn sich Rust nie über eine mangelnde Spielerbasis beschweren konnte, erlebte das Survival-Game vor allem im letzten Jahr so etwas wie seinen zweiten Frühling, wie ein Blick auf die Spielerzahlen offenbart (Quelle: Steam DB). Während zuvor etwa 70.000 bis 90.000 Spieler jeden Tag gleichzeitig online waren, stieg diese Zahl 2021 auf etwa 120.000 Spieler an.

Und auch die Entwickler wissen, dass dieses Jahr ein ganz besonderes für sie war, wie ein Statement auf Steam zeigt:

„2021 war in fast jeder Hinsicht ein außergewöhnliches Jahr für Rust. Nach 8 Jahren kontinuierlicher Entwicklung ist Rust von einem Höhepunkt zum nächsten gesprungen. 2021 explodierte Rust auf Twitch, wir sahen rekordverdächtige Spielerzahlen, veröffentlichten Voice Props DLC Pack, World Revamp, Missionen, Güterzüge, Unterwasserlabore, Gesten, U-Boote, MLRS und so viel mehr.“

Was hält 2022 für Rust-Fans bereit?

Im Steam-Blog gehen die Entwickler darauf ein, auf welche neuen Inhalte sie bereits arbeiten und hoffen, 2022 im Spiel implementieren zu können.

So verspricht das Studio etwa, dass es weiterhin garantierte monatliche Updates geben wird. Aktuell arbeite man etwa an einem Verbund aus mehreren arktischen Gebäuden, der bereits in sehr naher Zukunft als Update seinen Weg ins Spiel finden soll. Auch neue Gegner wie Eisbären, Waffen, Fahrzeuge und Events werden erwähnt.

Im Februar will sich das Team auf "Quality of Life"-Änderungen konzentrieren, die euch den Alltag in Rust etwas erleichtern sollen.