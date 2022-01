Alternative zu Dark Souls? Neues Gameplay-Video begeistert die Fans

In Bleak Faith: Forsaken erwartet euch eine riesige Welt. Bild: Archangel Studios

Solltet ihr „Dark Souls“-Fans sein, solltet ihr unbedingt einen Blick auf das kommende Spiel Bleak Faith: Forsaken werfen. Ein veröffentlichtes Gameplay-Video verspricht äußerst spannende Kämpfe.

Bleak Faith: Forsaken – würdige Konkurrenz für Dark Souls?

Die Archangel Studios arbeiten derzeit an einem neuen Fantasy-RPG, das, wenn es wirklich so wird, wie das Gameplaymaterial es verspricht, eine gute Alternative zu Dark Souls sein könnte. Auch hier liegt der Schwerpunkt auf der Erkundung einer großen, zusammenhängenden Welt und des Meisterns von zahlreichen Bedrohungen.

Das Studio hat kürzlich ein neues Video zum kommenden Spiel veröffentlicht. Zu sehen ist ein Kampf gegen einen Boss namens Silicon Visage, der euch sowohl mit seinen Klauen als auch mit Magie in die Knie zwingen will. Hat er genug Schaden genommen, teilt er sich auch noch – eure Augen müssen also überall sein.

Natürlich kommt bei Bleak Faith: Forsaken auch das Rollenspiel nicht zu kurz. Zum Beispiel gibt es verschiedene Klassen, aus denen ihr wählen könnt. Aber Achtung! Nicht jede Entscheidung im Spiel kann rückgängig gemacht werden. Wählt deshalb mit Bedacht, in welche Richtung ihr euren Charakter lenkt.

In der Development-Demo könnt ihr euch einen ersten Eindruck machen:

Bleak Faith: Forsaken Gameplay Updates

Der Trailer findet ordentlich Anklang

In den Kommentaren unter dem Video lässt sich herauslesen, dass den Fans wirklich gefällt, was sie da sehen. So heißt es zum Beispiel von YouTube-Nutzer soul:

„Eine riesige Verbesserung im Vergleich zum letzten Update. Ich liebe die Richtung, die das Spiel jetzt einschlägt, sogar noch mehr als vorher; der einzige Kritikpunkt ist wahrscheinlich die Optik der "Eis(ich nehme an, es ist Eis?)-Zauber". Es wirkt ein bisschen schrill. Aber insgesamt sieht das so cool aus.“

Bleak Faith: Forsaken soll im 2. Quartal 2022 für den PC erscheinen.

Ihr bleibt lieber bei Dark Souls? Dann ist vielleicht das Remastered etwas für euch: