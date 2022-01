Dying Light 2: Gigantischer Spielumfang sorgt für gemischte Gefühle

Dying Light 2 hat eine außergewöhnliche Spieldauer zu bieten. (Bildquelle: avemario, Getty Images)

Der kommende Zombie-Hit Dying Light 2 wird Spielern eine riesige und vollgepackte Open-World bieten. Entwickler Techland hat jetzt die wahnwitzige Spieldauer verraten, die selbst Skyrim-Fans erblassen lässt. Aber nicht alle Gamer freuen sich über den gigantischen Umfang des Spiels.

Dying Light 2 wird euch in eine gefährliche Open World voller Zombies und feinseliger Clans führen, in der ihr ständig um euer Überleben kämpfen müsst. Falls ihr in dem Apokalypse-Spiel wirklich jedes noch so kleine Detail erleben, jedes Collectible einsammeln und jede Herausforderung meistern wollt, werdet ihr damit auch beinahe bis zum Ende aller Tage beschäftigt sein: Laut Entwickler Techland müssen sich Perfektionisten auf eine Spieldauer von 500 Stunden einstellen.

Dying Light 2: Spieldauer jenseits von Gut und Böse

Mit einem Post kündigten die Entwickler von Dying Light 2 die Spieldauer auf Twitter an und gaben Gamern gleich noch einen bildlichen Vergleich an die Hand: Während es 534 Stunden dauert, von Warschau nach Madrid zu wandern, kann Dying Light 2 schon in 500 Stunden durchgezockt werden.

Die Reaktionen auf diese schwindelerregende Stundenzahl waren bei den Gamern auf Twitter gemischt: Einige Spieler gaben an, bereits mit dem Vorgänger mehrere hundert Stunden verbracht zu haben und sich auf die neue Herausforderung zu freuen. Andere hingegen fühlten sich schon bei dem bloßen Gedanken an eine solch vollgepackte Open World erschöpft.

Techland stellte kurze Zeit später mit Kommentaren klar, dass die 500 Stunden wirklich alles im Spiel umfassten. Ein normaler Durchlauf der Hauptstory mit Nebenquests würde ungefähr 70-80 Stunden in Anspruch nehmen.

Zombie-Hit wird größer als Skyrim und The Witcher 3

Während die meisten Gamer somit wohl niemals in die Reichweite von 100 Prozent in Dying Light 2 kommen werden, zeigt ein Vergleich mit anderen Spielen dennoch, wie gigantisch das Zombie-Abenteuer sein muss. The Elder Scrolls: Skyrim, das in der Branche keinesfalls für seine Kürze bekannt ist, kommt bei 100 Prozent ungefähr auf 232 Stunden Spieldauer. The Witcher 3: Game of the Year Edition beansprucht "nur" 190 Stunden, während Assassin's Creed: Odyssey im Schnitt immerhin noch 138 Stunden zum kompletten Durchzocken benötigt. (Quelle: Howlongtobeat)

Womit Dying Light 2 diese Spieldauer erreicht und ob die 500 Stunden eine gute Zeitinvestition sind, könnt ihr ab dem Release am 4. Februar 2022 herausfinden.

Schaut euch hier die neuen Skills in Dying Light 2 im Video an:

Dying Light 2 Neue Skills

