Switch-Deals: Neue Games wie Pokémon jetzt zum Top-Preis sichern

Spiele wie Pokémon und Metroid Dread sind gerade besonders günstig. (Bild: Nintendo, Getty Images / Oakozhan)

Echte Spiele-Knaller aus dem vergangenen Jahr sind derzeit bei verschiedenen Online-Händlern besonders günstig. Bei welchen Must-Plays ihr gerade sparen könnt, und wo ihr sie bekommt, erfahrt ihr hier.

Aktuelle Switch-Rabatte in der Übersicht

Von der Monsterjagd bis hin zur Monster-Fotografie hatte die Nintendo Switch 2021 wieder einiges zu bieten. Ihr habt ein paar der Must-Plays verpasst? Kein Problem, wir zeigen euch, wo ihr sie aktuell zu Bestpreisen ergattern könnt.

Metroid Dread

Nach 19 Jahren liefert Nintendo mal wieder ein 2D-Metroid und trifft damit voll ins Schwarze. Der Game-Awards-2021-Gewinner der Kategorie "bestes Action / Adventure" ist aktuell stark reduziert für nur 46,99 Euro statt 69,99 Euro erhältlich.

Metroid Dread - [Nintendo Switch]

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Die Neuauflage von Super Mario 3D World erstrahlt auf der Switch nicht nur im neuen Glanz, sondern kommt auch mit einem neuen Spielmodus daher. Im Zusatz "Bowser's Fury" steht euch eine Reihe kleiner Inseln zur freien Erkundung zur Verfügung. Aktuell zahlt ihr für das Abenteuer nur 45,99 Euro statt 59,99 Euro.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury - [Nintendo Switch]

Monster Hunter Rise

Mit actionlastigen Kämpfen und interessanten Monstern zum Jagen, konnte Monster Hunter Rise seine Spielerschaft schon im vergangenen Jahr in seinen Bann ziehen. Im Sommer 2022 soll das Spiel mit der Sunbreak-Erweiterung noch einen Batzen mehr Inhalte spendiert bekommen. Holt euch das Game jetzt für nur 29,99 Euro statt 59,99 Euro.

Monster Hunter Rise - [Nintendo Switch]

New Pokémon Snap

Ihr wollt Pokémon in ihrem natürlichen Lebensraum erleben und habt gleichzeitig Lust auf eine lustige Fotosafari? Dann stürzt euch in New Pokémon Snap ins Abenteuer: Schießt Fotos von verschiedenen Monstern und löst kleine Rätsel um das Verhalten der Pokémon zu beeinflussen. Jetzt für nur 46,00 Euro statt für 59,99 Euro erhältlich.

New Pokémon Snap [Nintendo Switch]

Weitere Switch-Games im Sale

Falls ihr also noch die eine oder andere Spieleperle des Jahres 2021 nachholen wollt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt zuzuschlagen.

Für dauerhaft günstige, aber gute Switch-Games, schaut mal in die folgende Bilderstrecke: