Pokémon-Legenden: Arceus – Mit euren Startern passiert etwas Ungewöhnliches

Ottaro und die anderen Starter in Pokémon-Legenden: Arceus werden wohl anders sein, als ihr sie kennt. (Bild: Getty Images / tahir_duran, Game Freak)

Ihr dachtet Ottaro, Bauz und Feurigel werden in Pokémon-Legenden: Arceus genauso sein, wie ihr sie seit Jahren kennt? Tja, nach einem neuen Leak könnten eure Starter eine Überraschung für euch parat haben.

Was passiert mit euren Startern in Pokémon-Legenden: Arceus?

Es sind nur noch wenige Wochen bis Pokémon-Legenden: Arceus die Spieler und Spielerinnen in die Hisui-Region einlädt. Und wie es so üblich ist vor jeder Veröffentlichung eines neuen Pokémon-Spiels, gibt es auch jetzt wieder einige Leaks.

An dieser Stelle wollen wir eine kleine Spoiler-Warnung aussprechen, für den Fall, dass sich die folgenden Leaks bewahrheiten.

Der Twitter-Account Centro Leaks ist bekannt für zahlreiche Pokémon-Leaks, die sich in der Vergangenheit als real herausgestellt haben. Nun gibt dieser neues Insider-Wissen preis: Die letzten Entwicklungen eurer Starter-Pokémon werden spezielle Hisui-Formen sein. Sie werden also anders aussehen und sogar über andere Typ-Kombinationen verfügen. (Quelle: Twitter / CentroLeaks)

Das sollen die finalen Typen der Starter-Pokémon sein:

Hisuian Silvarro Pflanze/Kampf Hisuian Admurai Wasser/Unlicht Hisuian Tornupto Feuer/Geist

Bilder zu den letzten Entwicklungen gibt es noch nicht. Doch allein die Typ-Kombinationen sorgen online bereits für Aufsehen. Unter den Kommentaren des Tweets äußern sich manche zum Beispiel genervt von der Kombi Wasser/Unlicht, die viele bereits mit Quajutsu in Verbindung bringen. Andere freuen sich über den Feuer/Geist-Starter.

Weitere Hisui-Formen geleakt

Neben den Startern gibt es aber noch andere Pokémon, die angeblich eine neue Form spendiert bekommen sollen:

Hisuian Baldorfish + Entwicklung Unlicht/Gift Hisuian Sniebel + Entwicklung Gift/Kampf Hisuian Entwicklung nach Ursaring Boden/Normal Hisuian Dressella Pflanze/Kampf

Das seien, so die Leaker, so gut wie alle neuen Pokémon in Legenden: Arceus. Nur eines fehlt wohl noch: ein Pokémon mit der Pokédex-Nummer #905. Es scheint sich dabei um ein brandneues Taschenmonster zu handeln.

Was euch noch alles in Pokémon-Legenden: Arceus erwartet, erfahrt im folgenden Trailer: