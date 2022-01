Uncharted-Film: Spiele-Fans kommen eventuell gratis ins Kino

Nathan Drake kehrt zurück: auf die PS5 und im Kino. (Bild: spieletipps / Canva - Fusion Books, Drawcee)

Fans der Uncharted-Reihe können jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Denn wenn ihr die Legacy of Thieves Collection vorbestellt, erhaltet ihr eine Kinokarte für den bevorstehenden Uncharted-Film mit Tom Holland als junger Nathan Drake.

Kinogutschein für Collection-Käufer

Wie Sony auf der offiziellen PlayStation-Seite verkündet, erhalten Fans der Uncharted-Spiele (und diejenigen, die es noch werden wollen) beim Kauf der Legacy of Thieves Collection ein Gratis-Kinoticket für den Uncharted-Film. Die Aktion endet am 4. Februrar 2022, um 08:59 Uhr.

Wenn ihr also davor Uncharted: Legacy of Thieves Collection im PlayStation Store erwerbt oder bereits erworben habt, erhaltet ihr den Geschenkcode für ein Kinoticket nach Fristende auf eure im PSN hinterlegte E-Mail-Adresse. Laut Sony kann der Aktions-Gutschein an allen deutschen Kinokassen eingelöst werden.

Wichtig ist nur, dass der Kauf der Collection im PlayStation Store zwischen dem 7. Dezember 2021 und 4. Februar 2022 geschieht.

Verwirrung: Wer darf ins Kino?

Zwar erhält die kommende Uncharted-Collection die USK-Altersfreigabe „ab 16 Jahren“, das Geschenkcode-Angebot kann aber von allen Personen genutzt werden, die mindestens 13 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Der Uncharted-Film hat noch keine Alterseinstufung erhalten. Wenn man von einer wahrscheinlichen FSK-12 ausgeht, bleibt dennoch die Frage offen: Ist es für Sony okay, wenn sich ein 13-Jähriger die Uncharted-Collection mit der USK-16-Einstufung kauft? Eine Weitervergabe des Gutscheincodes wird nämlich an anderer Stelle ausgeschlossen. (Quelle: Sony)

Wir haben Sony um eine Klarstellung gebeten und aktualisieren den Artikel, sobald wir eine Antwort erhalten haben.

Upgrade auf die "Uncharted: Legacy of Thieves"-Collection

Uncharted: Legacy of Thieves Collection beinhaltet Uncharted 4 und das Spin-off The Lost Legacy, allerdings ohne den Multiplayer. Die Remaster-Collection soll drei Grafik-Modi enthalten und vom DualSense-Controller profitieren. Außerdem wird 3D-Audio untersützt.

Die Collection kostet 50 Euro; Besitzer von Uncharted 4 oder The Lost Legacy können aber für 10 Euro upgraden – und erhalten noch ein Gratis-Kinoticket dazu.

Uncharted : The Lost Legacy Hits pour PS4

Der Kinofilm handelt von einem jungen Nathan Drake. Den Trailern nach zu urteilen scheint sich der Film sehr stark von Uncharted 3 und 4 inspirieren zu lassen.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection erscheint am 28. Januar 2022 für die PS5. Der Uncharted-Film soll am 17. Februar 2022 folgen.