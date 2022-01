Xbox-Chef möchte toxische Spieler auf allen Plattformen bestrafen

In einem Interview mit der New York Times spricht sich Xbox-Chef Phil Spencer für plattformübergreifende Sperren aus. Verhält sich ein Spieler toxisch oder wird beim Cheaten erwischt, wünsche Spencer sich, dass derjenige nicht nur bei Xbox Live, sondern auch jeder anderen Plattform gebannt wird.

Der Xbox-Chef hat sich in der Vergangenheit sehr für Crossplay eingesetzt; nun stellt er eine weitere plattformübergreifende Idee vor, wie man die Erfahrung in Multiplayer-Spielen besser machen könnte.

Der New York Times erzählt Phil Spencer:

„Ich würde mir wünschen, dass wir in der Lage wären - und das ist ein schwieriges Thema für die Branche -, wenn jemand in einem unserer Netze gesperrt wird, dass es dann eine Möglichkeit gäbe, ihn auch in anderen Netzen zu sperren.“