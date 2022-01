Neues Kirby-Spiel zeigt erstes Gameplay – Switch-Spieler sind begeistert

Kirby kann in seinem Trailer spannendes entdecken. (Bild: Nintendo)

Kirby und das vergessene Land hat einen neuen Trailer spendiert bekommen. Fans freuen sich schon jetzt auf witzigen Koop-Spaß, eine wunderschön bunte, offene Welt und vieles mehr. Sogar ein Veröffentlichungstermin steht fest.

Was erwartet euch in Kirby und das vergessene Land?

Schon als der Ankündigungstrailer zu Kirby und das vergessene Land vor knapp drei Monaten veröffentlicht wurde, sind Fans die Kinnladen heruntergefallen. Nachdem Nintendo-Kollegen Mario und Link es nämlich schon vor langer Zeit vorgemacht haben, will nun auch die pinke Knutschkugel sich an ihrem ersten 3D-Abenteuer in einer offenen Welt versuchen.

Wie ein neuer Gameplay-Trailer nun zeigt, müsst ihr dieses Abenteuer aber nicht unbedingt alleine bestreiten. Gemeinsam mit Freunden könnt ihr die Rätsel des geheimnisvollen Landes lösen, euch diversen Gegnern stellen, Figürchen sammeln oder einfach nur angeln gehen.

Schaut euch den actiongeladenen Gameplay-Trailer gleich hier an:

Kirby und das vergessene Land | Erster Gameplay-Trailer

Mittlerweile steht auch ein Release-Termin fest. Erscheinen soll das Action-Adventure am 25. März 2022.

Was sagen Switch-Spieler?

Mit einer USK von 6 Jahren und seinem quietschbunten Look, könnte man fast schon glauben, Kirby und das vergessene Land würde sich an eine zumeist jüngere Zielgruppe richten. Dass dem nicht unbedingt so ist, zeigen die Kommentare unter dem englischen Trailer.

Auch viele erwachsene Nintendo-Fans meinen das Spiel sieht schon jetzt enorm spaßig aus. Sogar ältere Spieler, die die Kirby-Reihe längst beiseitegelegt haben, wollen sich auf der Switch wieder ins Abenteuer stürzen.

Einige bezeichnen das Spiel schon jetzt als eines der besten Nintendo-Games des Jahres 2022. Hoffen wir mal, dass Kirby den Erwartungen gerecht werden kann. (Quelle: YouTube / Nintendo)