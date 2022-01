God of War auf Metacritic: Lohnt die PC-Version des PS4-Hits?

God of War auf dem PC – das sagt die Presse zum ehemaligen PS4-Hit. Bild: PlayStation, Metacritic.

Die Presse hat ihr Urteil gefällt und erste Wertungen auf Metacritic zur PC-Portierung von God of War veröffentlicht. Kann der PS4-Gigant auch fast vier Jahre nach der Erstveröffentlichung in neuem Gewand überzeugen?

God of War: Das Metacritic-Urteil

Am 14. Januar ist es endlich soweit und der einstige PS4-Hit God of War findet seinen Weg auf den PC. Mittlerweile sind die ersten Wertungen verschiedener Portale auf Metacritic eingetroffen und zeichnen ein genaueres Bild über die Qualität der PC-Portierung. Lohnt sich das Action-Abenteuer in seiner neuen Ausführung?

Glaubt man der ersten Gesamtbewertung der Presse, kann dies definitiv mit "Ja" beantwortet werden. Aktuell pendelt sich God of War für den PC bei 93 ein. (Quelle: Metacritic)

Verschiedene Review-Seiten greifen gleich zur glorreichen 100 – Screen Rant schreibt zum Beispiel:

„God of Wars PC-Port ist ein Must-have für Fans von Spielen mit nahtlosen Kämpfen und einer atemberaubenden Grafik“

Ebenso findet Video Games Chronicle nur lobende Worte und hebt die PC-spezifischen Eigenschaften mit einer Wertung von 100 hervor:

„God of War auf dem PC ist der eindeutige Weg, ein essentielles Spiel zu zocken. Es sah nie besser aus und macht seinen farbenfrohen, brutalen und unglaublich originellen Kunststil sehr deutlich, bei technisch fehlerfreier Performance. Sogar auf einem Rechner, der sich nicht am oberen Rand der PC-Technologie befindet.“

PC Gamer bringt es mit einer soliden 90 und diesen wenigen Worten auf den Punkt:

„Das beste Spiel der PS4 ist jetzt eines der besten Spiele des PCs“

Was wünscht ihr euch eigentlich von God of War Ragnarök? Das verrät diese Bilderstrecke:

God of War stürmt die Steam-Topseller

Diese grandiosen Wertungen haben zu einem großen Ansturm auf die Vorbestellungen für God of War geführt. Momentan residiert der Action-Hit schon auf dem zweiten Platz der begehrten Steam-Charts. (Quelle: Steam)

Um die Vorzüge der PC-Version noch einmal kurz vor Release ins beste Licht zu rücken, hat Sony ein 15-minütiges Video voller Gameplay auf Ultra-Einstellungen hochgeladen, das ihr euch hier noch zu Gemüte führen könnt:

God of War für den PC kann mit seiner grenzenlosen Framerate und nativen 4K- sowie Ultra-Wide-Screen-Unterstützung auch 2022 die Presse für sich gewinnen. Der ehemalige PS4-Hit wird wohl auch für viele PC-Spieler zum echten Favoriten mutieren.