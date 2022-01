Ehemaliger Steam-Topseller bekommt eigenen Manga

Ein beliebter Steam-Hit, den ihr alle kennt, wird zum Manga. (Bild: Valve, Getty Images / Grandfailure)

Ein absoluter Steam-Überraschungshit findet auch in Japan so großen Anklang, dass schon sehr bald ein Manga zum Spiel erscheint. Worum es geht und ab wann ihr reinlesen könnt, erfahrt ihr hier.

2020 war das Jahr für innovative Indie-Games. Besonders Among Us dominierte die zweite Jahreshälfte wie kein anderes Spiel. Und dieses soll nun tasächlich einen eigenen Manga bekommen.

Laut dem Twitter-Account Manga Mogura RE, der regelmäßig über Manga-News aus Japan berichtet, soll ein "Among Us"-One-Shot im Februar erscheinen. Es handelt sich bei dem Manga also um eine einmalige Angelegenheit, eine Art Kurzgeschichte, die in der japanischen Zeitschrift Bessatsu Corocoro veröffentlicht werden soll.

Bei der leidenschaftlichen Community des ehemaligen Steam-Topsellers wird eine Übersetzung aber vermutlich nicht lange auf sich warten lassen.

Warum gerade Among Us?

Dass japanische Mangaka Videospiele gerne in ihr Medium übertragen, ist nichts Neues. Immerhin erfreuen sich sowohl der Pokémon-Manga als auch die verschiedenen Zelda-Manga großer Beliebtheit. Und das schon seit vielen Jahrzehnten.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 01 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.01.2022 16:31 Uhr

Warum aber ausgerechnet auch Among Us? Obwohl der Hype um das Spiel abgeflacht ist, hat das Spiel bis heute einen großen kulturellen Einfluss. Mit über 324 Millionen Downloads auf mobilen Geräten sowie eigenen Slang-Wörtern und Memes, die bis heute verwendet werden, hat sich das Spiel einen Platz als eines der größten Gaming-Hits der vergangenen Jahre herausgestellt. (Quelle: Pocket Gamer)

Den "Among Us"-Begriff "sus" erklären euch unsere Kollegen von GIGA im folgenden Artikel:

Wer weiß, vielleicht erwartet uns ja auch in Zukunft noch ein "Among Us"-Anime, in dem wir mitraten dürfen, wer die Betrüger sind.

Im vergangenen Jahr habt ihr zwar wenig Among Us, dafür aber viele andere Spiele gezockt – und das teilweise richtig intensiv. Für die folgenden Spiele habt ihr euch die meiste Zeit genommen: