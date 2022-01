PS4 & PS5: Diese Spiele habt ihr 2021 am meisten heruntergeladen

Sony zeigt, welche PS5- und PS4-Spiele ihr 2021 am liebsten im PS Store heruntergeladen habt. Bild: Yu Hai/Unsplash.

Sony lässt sich auch für 2021 in die Karten schauen und veröffentlicht interessante Daten zum PS Store. Bei welchen Spielen ihr vergangenes Jahr am meisten auf das Download-Knöpfchen gedrückt habt, verraten wir euch jetzt.

Eure Download-Favoriten für PS5 und PS4

Nachdem Sony bereits ein Wrap-up des Monats Dezember veröffentlicht hat, folgt jetzt ein Gesamtüberblick zum Jahr 2021. Welche Spiele habt ihr im PS Store am meisten heruntergeladen? (Quelle: PlayStation-Blog)

Bei den Spielen für die PlayStation 5 haben diese zehn Kandidaten in Europa das Rennen gemacht:

FIFA 22

Call of Duty: Vanguard

FIFA 21

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Battlefield 2042

Among Us

Kena: Bridge of Spirits

Far Cry 6

It Takes Two

Assassin’s Creed Valhalla



Damit dominieren auf der Next-Gen-Konsole vor allen Dingen die Sportspiele, doch auch EAs Shooter kann trotz negativem Feedback überraschen. Auch einige Indie-Titel konnten 2021 euer Herz im PS Store gewinnen.

Europäische Spieler und Spielerinnen der PlayStation 4 haben ihre Wahl im PS Store etwas anders getroffen:

FIFA 22

GTA 5

Minecraft

FIFA 21

Call of Duty: Black Ops Cold War

The Crew 2

Red Dead Redemption 2

The Witcher 3: Wild Hunt (GOTY-Edition)

Call of Duty: Vanguard

The Forest



Mit Minecraft und GTA 5 konnten sich zwei echte Dauerbrenner in die Auflistung schieben. Und weitere ältere Titel wie The Forest oder The Crew 2 sind von euch mit massig Downloads ausgestattet worden.

Und welche Free-to-Play-Titel konntet ihr auf der PS4 und PS5 2021 nicht ignorieren? Das ist die Top 10:

Fortnite

Rocket League

Call of Duty: Warzone

eFootball

Genshin Impact

Apex Legends

eFootball PES 2021 LITE

Brawlhalla

Destiny 2

Splitgate



Bei den kostenlosen Games finden sich keine großen Überraschungen, auch wenn eFootball 2021 mit harscher Kritik aus der Community kämpfen musste.

Wenn ihr die gesamte Auflistung bis zum 20. Platz, Ergebnisse für die USA sowie Kanada und einen Überblick über VR-Games sehen möchtet, könnt ihr im PlayStation-Blog vorbeischauen.

