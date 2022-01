Seit mehr als einem Jahrzehnt warten eingefleischte Fans auf eine Rückkehr des Stalker-Franchises. Eigentlich sollte es damit im April soweit sein, doch haben die Entwickler jetzt schlechte Nachrichten im Gepäck. Der Open-World-Shooter Stalker 2 muss verschoben werden.

Das heiß erwartete Open-World-Abenteuer in der Postapokalpyse lässt weiterhin auf sich warten. Ursprünglich 2012 gestartet, sind die Entwicklungen für Stalker 2: Heart of Chernobyl 2018 wieder aufgenommen worden. Mit einem geplanten Release-Termin im April 2022 stand dieser endlich bald vor der Tür, doch leider können die Entwickler ihn wieder nicht einhalten.

Auf Twitter teilen sie das neue Veröffentlichungsdatum sowie die Gründe für die Verschiebung mit:

“Wir haben die Entscheidung getroffen, den Release von Stalker 2: Heart of Chernobyl auf den 8. Dezember 2022 zu verschieben.“

“Diese sieben zusätzlichen Monate Entwicklungszeit sind nötig, um unsere Vision zu erfüllen und den gewünschten Status für das Spiel zu erreichen. Stalker 2 ist das größte Projekt in der Geschichte von GSC und es benötigt gründliche Testphasen und Verfeinerung. Wir sind davon überzeugt, dass Entwicklung so viel Zeit in Anspruch nehmen sollte wie nötig, besonders im Fall eines solchen Projekts.“