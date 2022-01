Pokémon-Legenden: Arceus – erstes Gameplay spaltet Community

Pokémon-Fans sind sich uneinig über neuen Trailer. (Bild: Game Freak, Getty Images / VladimirFLoyd)

Nach Monaten der Stille zeigt Game Freak endlich, was euch vom Gameplay her in Pokémon-Legenden: Arceus erwartet. Die Fans sind zwiegespalten, denn obwohl das Gezeigte gefällt, gibt es einen anderen großen Kritikpunkt.

Was erwartet euch in Pokémon-Legenden: Arceus?

Pokémon-Legenden: Arceus will die alt eingestaubte Pokémon-Formel aufmischen und ein bisschen mehr Action in den Rollenspielaspekt einbringen. Wie es das genau machen will, war jedoch lange unklar. Nun veröffentlicht der offizielle Nintendo-YouTube-Kanal überraschend einen Gameplay-Trailer – und tritt damit eine hitzige Diskussion los.

Den Gameplay-Trailer könnt ihr euch hier selbst anschauen und euch eine Meinung bilden:

Pokémon-Legenden: Arceus | Erstes Gameplay zum Action-RPG

Die wichtigsten neuen Spielelemente, die der Trailer hergibt, haben wir euch hier zusammengefasst:

Pokémon fangen und bekämpfen: Ihr könnt Pokémon mit Futter ablenken um euch heranzuschleichen. Zielt mit eurem Pokéball manuell auf wilde Monster um sie zu fangen. Manche sind jedoch zu aggressiv und müssen vorher im Kampf geschwächt werden. Wechselt überlegt zwischen dem "Stärkestil" und dem "Tempostil", um erfolgreich zu sein.

Crafting: Sammelt gemeinsam mit euren Pokémon Materialien, um daraus nützliche Items herzustellen.

Quests: In Jubeldorf könnt ihr euch nicht nur neu einkleiden, euch frisieren lassen und Pokémon tauschen, sondern auch Quests annehmen.

Was meint die Community dazu?

Warum der Trailer so kontrovers besprochen wird, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Das heißeste Diskussionsthema ist nämlich, wie auch schon zu vergangenen Trailern, die Grafik.

Sowohl unter dem englischen als auch dem deutschen Trailer finden sich auf YouTube dutzende Kommentare, die die Texturen und auch die leer wirkende Welt kritisieren. Für ein Franchise dieser Größenordnung sollte, so die Kommentare, mehr Budget und Zeit in die Grafik gesteckt werden. Andere wiederrum feiern den gemalten Look oder meinen das neue Gameplay würde den Mangel wettmachen. (Quelle: YouTube / Nintendo)

Aber auch in Sachen Gameplay sind sich die Fans uneinig. Allgemein wird Game Freak in höchsten Tönen dafür gelobt, mal etwas anderes zu probieren. Allerdings gibt es auch hier kritische Stimmen. Die gezeigten Quests bestehen nämlich vor allem aus Fang-Quests. Einige stellen auch infrage, ob das Hauptziel überhaupt eine gewisse Langzeitmotivation erzeugen kann. Immerhin bestehe dieses nämlich nur darin den ersten Pokédex der Region zu füllen.

An dieser Stelle sei aber gesagt, dass Details zur Handlung noch weitestgehend unbekannt sind. Es handelt sich hierbei also nur um die Meinung verschiedener Kommentatoren. (Quelle: YouTube / Nintendo)

Das Spiel soll am 28. Januar erscheinen. Wie es sich tatsächlich spielt, erfahren wir wohl erst dann.