Wuseliges Aufbauspiel wird zum Liebling der Steam-Spieler

Steam-Spieler feiern ein neues Aufbauspiel, das sich von Banished inspirieren lässt. Bildquelle: Gleamer Studio

Eine Stadt aus dem Nichts zu errichten kann sowohl herausfordernd als auch entspannend sein. Auf Steam hat das Aufbau-Genre darum schon Tradition. Der neue Vertreter Settlement Survival erntet von der Community bereits Top-Bewertungen und wird in die Liste der Steam-Topseller katapultiert.

Steam-Community feiert umfangreiches Aufbauspiel

Die PC-Releases von God of War und Monster Hunter Rise dominieren aktuell die Liste der Steam-Topseller. Auf dem fünften Platz schleicht sich jedoch ein kleines Aufbauspiel heran, dass den AAA-Titanen Konkurrenz machen will. Settlement Survival hat keinen Kratos und auch keine riesigen Monster. Stattdessen müsst ihr euch der harten Aufgabe stellen, eine neue Heimat für eine Gruppe Siedler zu errichten.

In der Produktbeschreibung auf Steam erklärt Settlement Survival ganz offen, dass das Städteaufbauspiel von dem im Jahr 2014 erschienenen Steam-Urgestein Banished inspiriert ist. Die Gemeinsamkeiten sind auf den ersten Blick zu erkennen. Ihr kontrolliert einige Siedler, die Nahrung und eine sichere Unterkunft benötigen. Dafür müsst ihr Ressourcen sammeln und eure kleine Siedlung um neue Gebäude erweitern. Der Early Access-Trailer gibt hierfür bereits einen guten Eindruck davon, was euch erwartet:

Settlement Survival: Early Access-Trailer zum Aufbauspiel

Settlement Survival: Bewertungen sind sehr positiv

Auch die Natur ist in Settlement Survival euer Untertan. Der Trailer zeigt bereits ausführlich, wie ihr die Landschaft nach eurem Willen formen könnt, um eure Siedlung so zu erweitern, wie ihr es wollt. Weitere Elemente, mit denen sich das Aufbauspiel von der Konkurrenz abheben will, sind außerdem Umweltkatastrophen, Handel und ein umfangreicher Forschungsbaum.

Bei der Steam-Community kommt Settlement Survival bereits gut an. Aktuell fallen 88 Prozent der fast 2000 Nutzerrezensionen positiv aus. Wohlwollend hervorgehoben werden vor allem die vielen kleinteiligen Optionen mit denen die eigene Siedlung verwaltet werden kann. Aktuell soll es jedoch auch noch einige Bugs geben, die im Laufe der Early Access-Phase behoben werden müssen.

Wenn ihr Aufbauspiele mögt, können wir euch außerdem Anno 1800 empfehlen:

Settlement Survival erreicht die Top 5 der Steam-Topseller. Das Early Access-Spiel hat bereits vieles von dem, was das Herz von Aufbau-Fans höher schlagen lässt. Dementsprechend fallen auch die Bewertungen bereits sehr positiv aus.