Speedrunner bezwingt knallharten Soulslike-Hit mit verbundenen Augen

Speedrunnner besiegt Sekiro: Shadows Die Twice mit Augenbinde. (Bildquelle: FromSoftware / izusek, Getty Images)

Soulslike-Games von FromSoftware sind berüchtigt für ihren unerbittlichen Schwierigkeitsgrad, an dem schon viele Spieler verzweifelt sind. Ein Speedrunner kann darüber aber nur lachen – und hat einen Dark-Souls-Nachfolger mit verbundenen Augen in zwei Stunden durchgezockt.

Sekiro: Shadows Die Twice hält selbst für erfahrene Dark-Souls-Experten einige intensive Herausforderungen bereit und lässt sich gewöhnlich erst nach vielen schweißtreibenden Kämpfen bezwingen, bei denen Spieler jedes visuelle Detail im Auge behalten müssen. Speedrunner Mitchriz hat nun allerdings gezeigt, dass es auch anders geht und hat das Fantasy-Abenteuer von FromSoftware allein anhand der Audio-Signale mit einer Augenbinde durchgespielt.

Sekiro: Shadows Die Twice – Speedrunner schafft Unglaubliches

Bei dem Speedrunnning Event Awesome Games Done Quick hat Mitchriz mit einem spektakulären Durchlauf von Sekiro: Shadows Die Twice für Aufruhr gesorgt. Nicht nur konnte er das FromSoftware-Spiel mit knapp über zwei Stunden in einer beeindruckenden Zeit besiegen, sondern schaffte das Kunststück zudem auch noch ohne ein einziges Mal hinzuschauen.

Hier könnt ihr euch den Sekiro-Speedrun anschauen:

Um den Speedrun erfolgreich zu beenden, konnte sich Mitchriz somit einzig auf Geräusche und Audio-Signale des Spiels verlassen. Außerdem musste er den Aufbau des Spiels im Wesentlichen in- und auswendig kennen, um sich in den Leveln zurechtzufinden und Gegnern auszuweichen.

Awesome Games Done Quick: Gaming für den guten Zweck

Mit dem "Awesome Games Done Quick"-Event konnten nicht nur Speedrunner ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen, sondern dazu auch noch über 3,4 Millionen US-Dollar für die Prevent-Cancer-Charity-Organisation gesammelt werden – passenderweise wurde damit eine neue Spenden-Bestmarke geknackt.

