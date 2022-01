Crossfire: Legion ist ein neues RTS von Smilegate und Blackbird Interactive. (Bild: Smilegate)

Das Crossfire-Universum hat bisher vor allem in Asien populäre First-Person-Shooter hervorgebracht. Mit Crossfire: Legion gibt es nun auch einen Ableger für das Echtzeitstrategie-Genre.

Crossfire: Legion – RTS-Standard-Kost

In einem ersten technischen Test konnten sich Pressevertreter das Spiel des koreanischen Studios Smilegate bereits anschauen. An Crossfire: Legion ist ebenfalls das Studio Blackbird Interactive beteiligt, das zurzeit auch an Homeworld 3 arbeitet und viele RTS-Veteranen in seinen Reihen hat.

Der technische Test enthielt zwei Fraktionen, eine dritte ist in Planung und soll im Februar enthüllt werden. Spielbar waren nur zwei Maps im klassischen Multiplayer-Versus-Modus mit zwei bis sechs Spielern. Die beiden Fraktionen unterscheiden sich eher in ihren Einheiten als in den Gebäuden. Der Spielablauf sollte jedem, der schon mal ein RTS gespielt hat, sehr bekannt vorkommen.

Crossfire: Legion Ankündigungstrailer

Ressourcen sammeln, Gebäude bauen ...

... Einheiten ausbilden und den Gegner vernichten. Das Grundschema der meisten Echtzeitstrategiespiele findet ihr auch in Crossfire: Legion wieder. Auf der Map angekommen baut ihr Arbeiter, die dann die zwei Ressourcen abbauen und eure Gebäude errichten. Binnen weniger Minuten könnt ihr schon mit den ersten Einheiten den Gegner attackieren, während ihr schon eure nächste Basis plant, um neue Rohstoffquellen zu erschließen.

Ihr könnt je nach Fraktion sieben bis acht Gebäude bauen und aus sieben Einheiten verteilt auf Infanterie, Fahrzeuge und Lufteinheiten wählen. Außerdem wählt ihr einen von mehreren Commandern, die euch dann Fähigkeiten wie ein Tarnfeld oder einen Artillerieschag geben. Damit wären wir auch schon beim kleinen Twist von Crossfire: Legion.

Zum Commander wählt ihr auch eure sieben Einheiten aus und könnt euch so eine Art Deck zusammenstellen. In der zur Verfügung gestellten Version konnte für jeden der sieben Slots aus drei verschiedenen Einheiten gewählt werden. Es gibt zwei Infanterie- und drei Fahrzeug-Slots sowie zwei weitere für die Lufteinheiten. Jede Einheit besitzt noch eine im Produktionsgebäude erforschbare Spezialfähigkeit. Leider konnte dieses Decks-System im technischen Test noch nicht ausprobiert werden.

In Crossfire: Legion gilt es die Map und die Ressourcen zu kontrollieren. (Bild: Smilegate)

Vorläufiges Fazit

Crossfire: Legion befindet sich noch in der Entwicklung, es kann sich bis zum Release also noch einiges ändern. Aktuell mach das Spiel zwar nicht wirklich was falsch, es bietet aber auch nichts Besonderes. Das einzige einigermaßen hervorstechende Feature stand für den technischen Test noch nicht bereit. Bis jetzt ist es also nur die absolute Basis-Version eines RTS und es gibt da draußen Spiele, auch mit dem leicht futuristischen Setting, die hübscher, besser und auch einfach raffinierter sind. Optisch ist Crossfire: Legion auch kein Augenöffner und erinnert ab und zu an ein Mobile Game.

Mit ein wenig Sorge blicke ich auf das bereits zu sehende Symbol einer Ingame-Währung. Im besten Fall kaufe ich damit einfach nur neue Einheiten für mein Deck und ich verdiene die Währung durch das Spielen selbst. Die bisherigen Spiele des Crossfire-Universums haben aber allerdings auch ein Free2Play-Modell verfolgt und sich durch Ingame-Käufe finanziert.

Für die Zukunft ist schon im Februar die Enthüllung der dritten Fraktion geplant und noch im April soll es eine Open Beta geben, in der vielleicht auch schon die Singleplayer-Kampagne zu sehen sein wird. Vielleicht bleibt ihr aber erst mal bei Command & Conquer und Starcraft.