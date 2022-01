Meine Damen und Herren, bitte schnallen sie sich an – wir setzen zur Landung an! (Bild: Rockstar Games / GTA-Fandom-Wiki – TOOMtheRaccoon)

Dank eines Bugs ist es einem GTA-Online-Spieler gelungen, mit dem Faggio quer über die Karte zu fliegen und zielsicher auf dem Gebäude der Maze-Bank zu laden. Der Clip begeistert Tausende Spieler auf Reddit.

GTA Online: Faggio hebt plötzlich ab

Wer in GTA Online schnell von A nach B kommen will, schnappt sich am besten einen Helikopter oder ein Flugzeug und fliegt kurzerhand zum Ziel. Doch dass man dafür nicht mal ein flugfähiges Vehikel braucht, zeigt ein neuer Reddit-Clip von Accomplished_Mix_475, der plötzlich mit seinem Motorroller abhebt und rund eine Minute später gekonnt auf der Spitze des Bankgebäudes in der Stadt zur Landung ansetzt:

Obwohl der Bug mit den fliegenden Motor- und Fahrrädern bereits seit einer gefühlten Ewigkeit bekannt ist, sorgt der Clip in der Reddit-Community für viel Wirbel. Inzwischen wurde der Post mit mehr als 12.000 Likes versehen und konnte zudem über 340 Kommentare einsammeln.

Die meisten Spieler sind nicht nur erstaunt darüber, dass es der Reddit-Nutzer geschafft hat, seinen Faggio in die Lüfte zu bringen, sondern wundern sich zudem, wie er den eher PS-armen Motorroller überhaupt auf den Berg bekommen hat.

Andere hingegen wollen wissen, wie viele Anläufe er gebraucht hat, um diesen Stunt erfolgreich über die Bühne zu bringen. Seine Antwort überrascht: Lediglich zwei Versuche waren laut eigener Aussage nötig, um das Kunststück zu landen.

GTA 6 anscheinend in weiter Ferne

Obwohl die Fans mit GTA Online immer noch viel Spaß haben, scheinen sich viele Spieler langsam nach einem Nachfolger zu sehnen. Doch zur Entwicklung von GTA 6 ist im Moment nicht viel bekannt. Leaker berichten, dass die Produktion des nächsten Rockstar-Hits mit Problemen zu kämpfen hat und der Release deswegen noch lange auf sich warten lassen könnte.

Doch was muss Rockstar eigentlich tun, damit GTA 6 noch besser wird als der Vorgänger? Wir haben euch gefragt, ihr habt uns geantwortet: