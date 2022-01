Sony kopiert Microsoft? Xbox-Chef findet klare Worte

Kommt schon bald Sonys eigener Game Pass für PlayStation? (Bild: Sony Interactive Entertainment / Microsoft / Pixabay - OpenClipart-Vectors)

Seit Wochen geht das Gerücht um, Sony arbeite an einer Game-Pass-Alternative namens PlayStation Spartacus. In einem Interview mit IGN spricht Xbox-Chef Phil Spencer über den potenziellen PlayStation Game Pass. Spencer sei sich sicher, dass Sony irgendwann ein ähnliches Abo-Modell herausbringt.

So denkt der Xbox-Chef über PlayStation Spartacus

Der Xbox Game Pass erfreut viele Spieler mit einer qualitativ hochwertigen Spielebibliothek, die jedem Abonnenten frei zur Verfügung steht, Cloud-Gaming und dem freien Zugriff auf die neuesten Spiele der Xbox Studios – und das zum Release. Da kann Sony mit den Diensten PS Now und PS Plus nur teilweise mithalten. Das könnte sich aber mit PlayStation Spartacus ändern, sofern ein solches Abo-Modell überhaupt in der Mache ist.

Xbox-Chef Phil Spencer ist sich aber sicher, dass Sony nachziehen wird. Er hält es gar für „unvermeidlich“. Laut Spencer ergibt es Sinn, weil er glaubt, es sei der richtige Weg.

„Ich denke, die richtige Antwort lautet, den Kunden die Möglichkeit zu geben, die Spiele zu spielen, die sie spielen wollen, wo sie sie spielen wollen und ihnen die Wahl zu lassen, wie sie ihre Bibliothek aufbauen.“

Des Weiteren sehe Spencer den Game Pass nicht als etwas, was Xbox-exklusiv bleiben muss.

„Wir sollten also weiter innovativ sein, weiter konkurrieren, denn die Dinge die wir tun mögen Vorteile sein, die wir heute auf dem Markt haben, aber sie basieren nur darauf, dass wir die Ersten sind und nicht darauf, dass wir etwas geschaffen haben, was kein anderer schaffen kann.“ (Quelle: IGN)

Wird PlayStation Spartacus ein Game-Pass-Konkurrent?

PlayStation Spartacus ist zwar offiziell noch nicht bestätigt worden, einige nähere Details kursieren aber bereits im Netz. So soll die neue Mitgliedschaft in drei Stufen unterteilt werden: Die erste Stufe soll dem bisherigen PS-Plus-Angebot entsprechen. Die zweite Stufe soll eine Bibliothek an PS4- und PS5-Spielen enthalten. Und die dritte Stufe bietet darüber hinaus Spiele der PS1-, PS2-, PS3- und PSP-Ära.

Bleibt die Frage offen, ob auch ein Day-One-Zugriff auf neue Sony-Spiele möglich sein wird. CEO Jim Ryan vertrat zum PS5-Launch den Standpunkt, dass Day-One-Veröffentlichungen von PlayStation-Blockbustern in einem Abo-Service nicht in Frage kommen. (Quelle: Gamesindustry) Ob der PlayStation-Chef heute auch noch so denkt, ist ungewiss.