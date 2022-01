NFTs: Reddit-Mitbegründer sagt dunkle Zukunft für Videospiele voraus

Könnten Play-to-earn-Spiele die Zukunft werden? (Quelle: Reddit / Ubisoft / Getty Images - Deagreez)

Co-Gründer der Online-Plattform Reddit Alexis Ohanian geht davon aus, dass in fünf Jahren fast alle Spieler nur noch NFT-Games spielen werden.

Spielen, um zu verdienen

Der Reddit-Mitbegründer Alexis Ohanian erklärt gegenüber Business Insider, dass sogenannte Play-to-earn-Spiele oder Blockchain-Games in den nächsten Jahren massiv an Bedeutung gewinnen werden. Das heißt, dass ihr in Spielen nicht nur eine simple In-Game-Währung erhaltet, um „wertlose“ Gegenstände freizuschalten, sondern NFT-Items mit einem realen Wert, die gekauft und verkauft werden können. Oder ihr verdient durchs Spielen Kryptowährung, die ihr in NFTs investieren oder in Echtgeld umtauschen könnt.

„90 Prozent der Menschen werden kein Spiel spielen, wenn sie für diese Zeit nicht angemessen entlohnt werden. In fünf Jahren wirst du deine Zeit richtig zu schätzen wissen.“

Statt „dumme Hämmer“ zu kaufen, die ihr eigentlich nicht wirklich besitzt, meint Ohanian, dass ihr Games zocken werdet, in denen ihr tatsächlich verdienen könnt und die trotzdem genauso viel Spaß machen. (Quelle: Business Insider)

Ein Beispiel für ein Play-to-earn-Spiel ist das rundenbasierte Online-Kartenspiel Axie Infinity, das euch ermöglicht, im Laufe eurer Spielzeit euer Kryptokonto aufzustocken. Jedoch versinkt das Spiel langsam in einer Inflationskrise, weil sich viele Spieler nach einiger Zeit lieber auszahlen lassen als das Geld erneut ins Spiel zu investieren. (Quelle: Business Insider)

Können wir einfach spielen, um Spaß zu haben? (Kommentar)

In dieser gesamten NFT-Diskussion, die offenbar kein Ende findet, fragt man sich als Otto Normalgamer, inwiefern NFTs und Kryptowährungen die Spielerfahrung verbessern. Bisher konnte es kein Spiele-Unternehmen erläutern, krampfhaft versucht haben sie es trotzdem. Eher merkt man aber, dass der Spielspaß immer weiter in den Hintergrund rückt. Zuletzt lobte Yosuke Matsuda, der Präsident von Square Enix, in einem Neujahrsbrief an Spieler gerichtet die fortschreitende Entwicklung von NFTs und sagt eine goldene Zukunft voraus. Im selben Brief setzte er „play for fun“ in Anführungszeichen, als wäre es schon so befremdlich, ein Spiel zum Spaß zu spielen.