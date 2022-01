Pokémon-Klon fürs Handy stellt sein Vorbild grafisch in den Schatten

Ist Roco Kingdom eine erntzunehmende Konkurrenz für Pokémon? (Bild: Game Freak, Tencent)

Aktuell befindet sich ein chinesisches Handy-Spiel in Entwicklung, das Pokémon-Fans schon jetzt ins Staunen versetzt. Roco Kingdom will nämlich das Prinzip des Monster-Sammelns mit einer offenen Welt wie in Genshin Impact vereinen. Grafisch überzeugt das Mobile-Game auf jeden Fall.

Pokémon inspiriertes Spiel ist Grafik-Kracher

Lange haben Pokémon-Fans auf eine Open World gehofft, in der sie sich an Monster heranschleichen und sie fangen können. Mit Pokémon-Legenden: Arceus soll bald genau solch ein Spiel erscheinen. Das einzige Problem? Teile der Community kritisieren die Grafik des Pokémon-Experiments.

Dass da noch Luft nach oben ist, zeigt jetzt ausgerechnet ein chinesischer Pokémon-Klon für mobile Geräte – oder zumindest erste Trailer. Diese zeigen nämlich, worauf sich Spieler und Spielerinnen im MMORPG namens Roco Kingdom einstellen können: Eine wunderschöne offene Welt im Cel-Shading-Look und bunte Monster-Kämpfe.

Was ist eure Meinung zum ersten Gameplay-Trailer von Roco Kingdom?

Bisher gibt es leider noch keinen offiziellen Releasetermin. Laut Enduins könnte Publisher Tencent aber noch dieses Jahr eine Open Beta für das Spiel planen.

Was will Roco Kingdom alles bieten?

Roco Kingdom ist ursprünglich eine chinesische Anime-Serie gewesen und soll nun auch eine Adaption als Handy-Spiel bekommen. Ähnlich wie in Genshin Impact erwartet euch dort anscheinend eine offene Welt mit verschiedenen kleinen Städten, in denen ihr kurze Zwischenstopps einlegen könnt.

Der besondere Kniff hierbei liegt natürlich in den Monstern, die ihr sammeln und trainieren könnt. Erste Designs der Monster wurden bereits veröffentlicht.

Aber auch der Aspekt eines Online-MMORPGs dürfte Pokémon-Fans zusagen. Ihr sollt nämlich online mit Freunden und Fremden durch die weite Welt von Roco Kingdom streifen können und euch Kämpfe liefern.

Was soll's kosten? Ob das Spiel selbst etwas kosten wird, ist noch nicht klar. Es könnte, ähnlich wie Genshin Impact, auf Free-To-Play setzen und dafür Gacha-Elemente benutzen.

YouTube-Kommentatoren feiern den Pokémon-Klon auf jeden Fall schon jetzt. Vor allem die hübschen Animationen haben es ihnen angetan. Einige meinen sogar, das Mobile-Game sehe besser aus als Pokémon Schwert und Schild oder Legenden: Arceus für die Nintendo Switch.

Aber schaut euch zum Vergleich den neuesten Trailer zu Pokémon-Legenden: Arceus an und bildet euch eure eigene Meinung: