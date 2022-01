Pokémon-Legenden: Arceus – neue Pokémon und mehr geleakt

Die Hisui-Form von Tornupto ist bei Pokémon-Fans hart umstritten. (Bild: Game Freak, Getty Images / Elena Brovko)

Einige Spieler und Spielerinnen haben Pokémon-Legenden: Arceus bereits angefangen zu spielen und teilen nun Bilder und Videos zu den restlichen neuen Pokémon. Spoiler-Warnung: In diesem Beitrag befinden sich Bilder zu den neuen Pokémon.

Alle neuen Pokémon auf einen Blick

Am 28. Januar soll es endlich so weit sein: Trainer und Trainerinnen dürfen in Pokémon-Legenden: Arceus in ein neues Pokémon-Abenteuer auf der Nintendo Switch eintauchen. Naja, die meisten zumindest erst dann. Einige haben nämlich bereits eine Kopie vom Spiel ergattern können und teilen nun alle neuen Pokémon und weitere Änderungen mit dem Rest der Welt.

Am spannendsten sind hierbei natürlich die neuen Hisui-Formen altbekannter Pokémon – vor allem die der drei Starter. Im folgenden Reddit-Post seht ihr alle neuen Pokémon auf einen Blick:

Silvarro gehört in seiner Hisui-Form dem Typ Pflanze/Kampf an, Admurai ist Wasser/Unlicht und Tornupto Feuer/Geist. Vor allem letzterer sorgt aber aktuell für Meinungsverschiedenheiten und heiße Debatten innerhalb der Community.

Einige meinen nämlich der Feuer-Starter würde aussehen, als hätte er etwas geraucht. Also in einem anderen Sinne als sonst:

Zu seiner Verteidigung: Mit seinen Flammen sieht er noch etwas angsteinflößender aus:

Was sind die ersten Eindrücke der Fans?

Reddit-User OsoaReddit schreibt in einem Post zu seinem Ersteindruck, dass er dem Spiel eigentlich recht kritisch gegenüberstand. Laut ihm habe Game Freak aber vieles zum Besseren verändert. Das Gameplay soll wohl nicht mehr so repetetiv sein wie zuvor und die Schwierigkeit soll etwas angehoben sein. Sein einziger Kritikpunkt: die Grafik. (Quelle: Reddit / OsoaReddit)

Dass Game Freak mit Legenden: Arceus einige neue Wege beschreiten will, bestätigen auch erste Clips vom Spiel. So wirkt jetzt zum Beispiel die Animation der Entwicklungen um einiges hochwertiger:

Meinung von Nathan Navrotzki