Razer Gaming-Stuhl: Nur heute zum absoluten Tiefpreis bei Otto

Razer Gaming-Stuhl Tarok Essentials-Edition: Nur heute stark reduziert bei Otto (Bildquelle: Razer).

Razer-Produkte sind wohl jedem Gamer ein Begriff, aus gutem Grund. Der Hersteller ist spezialisiert auf Gaming-Hardware, -PCs und anderes Gaming-Zubehör. Zur Produktpalette gehören aber auch Gaming-Stühle, die speziell für den Geschmack und die Ansprüche von Gamern entwickelt wurden. Der Tarok Essentials-Edition Gaming-Stuhl ist gerade zum absoluten Bestpreis erhältlich.

Gaming-Stuhl von Razer nur heute so günstig wie noch nie

Ihr seid so in die Spiele-Session vertieft, dass ihr die Zeit völlig aus den Augen verliert. Erst euer schmerzender Rücken reißt euch aus dem Game. Aber auch lange Arbeitstage im Home-Office können einem ordentlich auf die körperliche Gesundheit schlagen und einen steifen Nacken bescheren. Umso wichtiger ist es, einen gemütlichen und vor allem ergonomischen Stuhl zu haben. Nur heute im Rahmen des "Deals des Tages" ist der bequeme Gaming-Stuhl von Razer für zum absoluten Tiefpreis von 111 Euro bei Otto zu haben (statt 239 Euro UVP).

Technische Highlights des Razer Gaming-Stuhls

Komfortabler Gaming-Stuhl: Sitz und Rückenlehne aus Formschaum , einschließlich Nacken und Lendenstützkissen / Mit 3D-Softcoat gepolsterte Armlehnen

, einschließlich / Mit Kippmechanismus zur Neigung der Stuhllehne (arretierbar) / Sitzhöhe lässt sich individuell anpassen

Gefertigt aus strapazierfähigem PU-Leder

Verfügt über XL-Druckentlastungsrädern zum Schutz des Bodens (PU-umantelte Rollen)

zum Schutz des Bodens (PU-umantelte Rollen) Belastungsgrenze: Maximal zulässiges Gewicht: 130 Kilogramm (Gaslift der Klasse 4 mit 100 mm Federweg)

Razer Tarok-Gaming-Stuhl: Für wen lohnt sich das Angebot?

Die Anschaffung eines Gaming-Stuhls ist reine Geschmackssache und natürlich eine Preisfrage. Gaming-Stühle sind vor allem durch ihr Design und gute Polsterung attraktiv, so erinnert das Aussehen des Razer Tarok Gaming-Stuhls an professionelle Rennsitze in F1-Rennboliden, jedoch wesentlich besser gepolstert und höhenverstellbar.

Die Vorteile des Razer-Stuhls liegen in der guten Verarbeitung und im Preis, der Stuhl ist auch für schwere Jungs und Mädels geeignet und kapituliert erst bei über 130 Kilo Dauerbelastung. Natürlich nicht sofort. Die Feder wird aber bei zu hoher Belastung wesentlich schneller den Geist aufgeben.

Preislich ist das Angebot wirklich günstig, ihr bekommt den Pro-Gaming-Stuhl nur heute zum absoluten Bestpreis für 111 Euro.