Horizon Forbidden West: Fans lieben neuen Story-Trailer

Bald erfahrt ihr, wie Aloys Geschichte weitergeht. (Bild: Sony Interactive Entertainment)

Die Fortsetzung des originellen Sci-Fi-Abenteuers von Guerrilla Games erscheint bereits in wenigen Wochen. Ein neuer Story-Trailer verrät nun, was ihr von Aloys nächstem Abenteuer erwarten könnt. Dieser kommt offenbar gut an, denn von der Community gibt es tosenden Beifall.

Alte Freunde und neue Gefährten

Horizon Forbidden West führt euch – wie der Name schon verrät – in den verbotenen Westen. Der knapp dreiminütige Story-Trailer zeigt, welche Gefahren dort lauern. Denn eine neue Plage droht die Welt zu vernichten, die Maschinen spielen verrückt und Anführerin Regalla und ihre Rebellen töten erbarmungslos jeden, der sich ihnen in den Weg stellt.

Ein altes Gesicht kehrt außerdem zurück und könnte Böses im Schilde führen. Die Rede ist von Sylens, der euch in Horizon Zero Dawn noch (zwangsweise) half.

Doch ganz allein müsst ihr Aloys Mission nicht bestreiten. Auf eurer Reise lernt ihr nämlich neue Verbündete kennen und bekommt die Hilfe von alten Bekannten, darunter Varl und Erend.

Wie gut der Trailer tatsächlich geworden ist, könnt ihr hier sehen:

Horizon Forbidden West | Story-Trailer

Horizon-Trailer sorgt für Hype

Unter dem Video auf YouTube finden sich überwiegend positive Kommentare. Es wird vor allem die großartige Musik gelobt, die einigen sofort Gänsehaut bereitet hat. Auch die Rückkehr der früheren Gefährten sorgt regelrecht für Hype. (Quelle: YouTube - PlayStation DACH)

Auf Reddit reagiert die Community nicht anders. Es wird sogar schon spekuliert, dass eine Menschengruppe vor der Apokalpyse tatsächlich ins Weltall flüchten konnte und nach langer Zeit nun wiederkehrt. Auch die mysteriöse Frau am Ende des Trailers wird mit dieser Theorie in Verbindung gebracht. (Quelle: Reddit - Horizon)

Wie Aloys Geschichte weitergeht, erfahrt ihr voraussichtlich am 18. Februar 2022, wenn Horizon Forbidden West für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheint.