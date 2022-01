RPG im alten Rom wird kurz vor Release schon ein Steam-Topseller

Ein RPG im alten Rom kann bereits vor Release die Steam-Topseller stürmen. Bildquelle: THQ Nordic/ Getty Images/ NejroN

Ein neues Spiel auf Steam schickt euch in die Antike. Im alten Rom werdet ihr zum Feldherren und müsst eure Legion zum Sieg führen. Die Steam-Community lässt Expeditions: Rome bereits die Liste der Steam-Topseller stürmen, obwohl das RPG noch gar nicht erschienen ist.

Römer-RPG stürmt die Steam-Topseller: Release steht kurz bevor

Das rundenbasierte Rollenspiel Expeditions: Rome legt die Zukunft des römischen Reichs in eure Hände. Anstelle nur einen einfachen Legionär zu steuern, bekommt ihr gleich die Kontrolle über eine ganze Armee. Der Steam-Community scheint das zu gefallen, denn sie bringt das RPG bereits vor Release auf den vierten Platz der Topsellerliste. Allzu lange warten müsst ihr jedoch auch nicht mehr, denn Expeditions: Rome erscheint bereits in wenigen Stunden.

Aber worum geht es in dem Römer-RPG jetzt eigentlich? Und noch viel wichtiger: Wie spielt es sich? Ihr schlüpft in die Rolle eines jungen Feldherren, der aus Rom fliehen musste und jetzt drei Kriegskampagnen durch Griechenland, Nordafrika und Gallien anführt. Es gilt Legionäre zur rekrutieren, das Lager zu verbessern, neue Waffen und Rüstungen zu erbeuten und taktische Fähigkeiten zu erlernen. In dem Gameplay-Trailer könnt ihr außerdem sehen, wie sich die Gefechte spielen werden.

Expeditions: Rome – Gameplay-Trailer zum RPG in der Antike

Expeditions: Rome hat eine kostenlose Demo

Da Expeditions: Rome noch nicht erschienen ist, gibt es auch noch keine Spieler-Meinungen, die verraten können, wie das antike Abenteuer bei der Community ankommt. Der Vorgänger im Geiste Expeditions: Viking steht jedoch aktuell bei 83 Prozent positiven Reviews.

Darüber hinaus könnt ihr das Spiel bereits jetzt mit einer kostenlosen Demo ausprobieren. Wenn euch gefällt was ihr seht und spielt, könnt ihr aktuell sogar noch sparen. Bis zum Release in etwa sieben Stunden ist das Römer-RPG um 20 Prozent reduziert und kostet nur 35,99 Euro.

Das rundenbasierte Rollenspiel Expeditions: Rome legt einen guten Start auf Steam hin, obwohl es noch gar nicht erschienen ist. Die finale Meinung der Community steht jedoch erst dann fest, wenn die ersten Nutzerrezensionen eintrudeln.