Besonderer Mittelalter-Sim bahnt sich seinen Weg auf Steam

Die Cartoon-Optik täuscht – im Mittelalter-Sim Norland geht es sehr blutig zu. Bild: Long Jaunt, Getty Images/Damir Khabirov.

Für alle Mittelalter- und Simulatoren-Fans hält der Herbst auf Steam etwas Tolles bereit. Da erscheint das an Rimworld erinnernde Spiel Norland. Um was es genau geht, schauen wir uns jetzt einmal genauer an.

Geschichten wie in Game of Thrones

Wenn ihr schon immer mal einen in niedlicher Optik gestalteten Game-of-Thrones-Simulator haben wolltet, ist Norland genau das richtige für euch.

Das PC-Spiel vom Entwicklerstudio Long Jaunt ist eine von Crusader Kings, Rimworld und Ceasar inspirierte Städtebausimulation, die schon im Herbst 2022 auf Steam durchstarten soll. (Quelle: Steam)

Ihr managt darin eine noble Familie im Mittelalter, die Herrscher einer ganzen Stadt voller verschiedener Charaktere ist. Diese haben alle individuelle Bedürfnisse und Verhaltensweisen, die sich aus ihrem sozialen Status und ihren Charaktereigenschaften zusammensetzen.

Dabei entstehen zufällig generierte Geschichten, die eurem Königreich Leben einhauchen oder euch sogar selbst das Leben kosten können. Um das wuselige Treiben mit eigenen Augen zu sehen, könnt ihr euch diesen Enthüllungs-Trailer anschauen:

Norland: Reveal-Trailer

Was erwartet euch in Norland?

In Norland warten viele Entscheidungen auf euch, die getroffen werden wollen. Zu den Hauptfeatures des RPG gehören:

Kontrolliert die verschiedenen Mitglieder eurer Familie und gebt ihnen Aufgaben

Beobachte wie sich ihre Beziehungen durch Liebe, Hass, Freundschaft, Betrug und mehr verändern

Bestraft Kriminille, kümmert euch um die Einwohner und schlagt Aufstände nieder

Baut eine Armee und Verteidigungen, entscheidet dann ob ihr andere Königreiche bekriegt oder euch mit ihnen verbündet

Beobachtet Machtstrukturen, plant Intrigen und lasst Feinde heimlich ermorden

Baut Produktionsketten, erhöht die Population, zahlt Löhne, legt Preise auf dem Markt fest und handelt mit Karavanen

Eignet euch Wissen und Technologien an, schreibt sie um oder schreibt ganz neue

Trefft wichtige Entscheidungen bei Events auf der Weltkarte

Die Entwickler planen das Spiel ohne eine Early-Access-Phase zu veröffentlichen, benötigen aufgrund der Komplexität allerdings das Feedback der Community in internen Play-Tests. Wenn ihr diese nicht verpassen möchtet, könnt ihr im Discord von Norland vorbeischauen.

In Norland werden die Geschichten zufällig geschrieben. Doch einige Spiele brauchen gar keine Story, um zu funktionieren – wie diese Bilderstrecke beweist: