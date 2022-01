PS4 & PS5: Sony hat den Jahres-Wrap-Up und Geschenke für euch

Holt euch euren PlayStation-Wrap-Up 2021 und sahnt dann noch ein Geschenk ab. Bild: GIGA.

Das Jahr 2021 ist vorbei und Sony nutzt die Gelegenheit, um euch wieder auf eure Gaming-Errungenschaften des letzten Jahres blicken zu lassen. Holt euch den Wrap-Up und schaut, was ihr alles auf eurer PS4 oder PS5 gerissen habt. Obendrein gibt es noch ein kleines Geschenk für alle Spielerinnen und Spieler.

Der Jahresüberblick für PlayStation-Besitzer

Wie auch schon im letzten Jahr beschert euch Sony eine coole Wrap-Up-Funktion, die eure Gaming-Erlebnisse auf euren PlayStation-Konsolen zusammenfasst und in einer ansehnlichen Grafik präsentiert.

Erfahrt in den Statistiken, wie viele verschiedene Spiele ihr gezockt habt, wie viele Trophäen ihr dabei ergattert habt, eure gesamte Spielzeit auf PS4 oder PS5 und mehr.

Nicht nur könnt ihr eure persönlichen Statistiken einsehen, ihr könnt auch einen Blick darauf werfen, was alle PlayStation-Spieler im Kollektiv erreicht haben. Welche Waffe war in Returnal die beliebteste? Oder wie viel Prozent der Spielerinnen und Spieler haben Kit in Ratchet & Clank: Rift Apart getroffen? (Quelle: PlayStation Blog)

Alle Besitzer einer PlayStation 4 oder PlayStation 5 können sich den Überblick 2021 noch bis zum 20. Februar 2022 auf der offiziellen Wrap-Up-Seite herunterladen. Ihr müsst euch dafür mit eurem PSN-Account anmelden. Teilt euren Wrap-Up auch mit euren Freunden, um zu zeigen, was ihr 2021 alles auf eurer Konsole getrieben und erreicht habt.

Die Zusammenfassung wird allerdings nur erstellt, wenn ihr mindestens 10 Stunden Spielzeit auf eurer Konsole angesammelt und in den System-Einstellungen der Verarbeitung eurer Daten zugestimmt habt.

Die Autorin des Blog-Posts hat ihre meiste Zeit 2021 in AC: Valhalla verbracht. Und ihr? Bild: PlayStation-Blog.

Leider spuckt die Wrap-Up-Seite bei vielen Spielerinnen und Spielern aktuell eine Fehlermeldung aus, wie einige unter einem Twitter-Post berichten. Auch wir in der Redaktion konnten nur eine Zusammenfassung über ein Handy generieren. Sony hat sich zu dem Fehler noch nicht geäußert. Hoffen wir, dass dieser bald behoben ist. Bis eine Lösung gefunden ist, versucht es einmal auf verschiedenen Endgeräten.

Avatare als Geschenk

Sobald ihr euren Statistik-Bericht für 2021 heruntergeladen habt, erhaltet ihr einen Download-Code für vier kostenlose Avatare, die ihr auf eurer PS5 oder PS4 benutzen könnt.

