Uncharted, Pokémon und Serious Sam geben sich diese Woche die Klinke in die Hand.

Ein neues Pokémon und die Rückkehr von Nathan Drake: Die kommende Januar-Woche hat noch einmal einiges an Herausforderungen für den Geldbeutel in petto.

Serious Sam: Siberian Mayhem | 25. Januar 2022

PC

Die Dauerballer-Reise von Serious Sam geht in eine neue Runde: Dieses Mal darf der Shooter-Protagonist in Serious Sam: Siberian Mayhem nach Sibirien fliegen und bekommt es dort natürlich wieder mit unzähligen Feinden zu tun.

Insgesamt fünf große Level gibt es in der Singleplayer-Kampagne, die zudem neue Nebengeschichten und wie gewohnt einige Geheimnisse bieten. Darüber hinaus gibt es passenderweise auch neue Waffen, darunter eine experimentelle Perun-Armbrust, neue Fahrzeuge und einiges mehr, um Sams Trip nach Sibirien explosiver zu gestalten. Nicht zu vergessen, dass hinter so mancher Ecke auch ein Bossgegner auf euch lauert.

Der Release von Serious Sam: Siberian Mayhem findet dabei vorerst exklusiv für den PC statt. Eine Umsetzung für die Konsolen ist bisher nicht angekündigt.

Kingdom of the Dead | 26. Januar

PC

Noch ein weiterer Shooter aber mit einem gänzlich anderen Szenario in Kingdom of the Dead: Dort schlüpft ihr im Jahre 1867 in die Rolle von Agent Chamberlain, der für die Staatsorganisation Gatekeeper arbeitet. Die setzt alles daran, den Tod und dessen Schergen aufzuhalten.

Der Tod hat sich nach dem Krieg deutlich ausgebreitet und versucht nun das Reich der Lebenden anzugreifen. Als Spieler schießt ihr euch deshalb durch acht Gebiete an der Ostküste der USA und setzt den Bossen des Todes ein Ende. Die größte Besonderheit von Kingdom of the Dead ist gewiss optischer Natur: Das Spiel wird komplett in Schwarzweiß präsentiert.

Ähnlich wie bei Serious Sam findet auch bei Kingdom of the Dead der Release vorerst nur auf dem PC statt. Über eine Konsolenumsetzung wurde bisher noch nicht gesprochen.

Pokémon-Legenden: Arceus | 28. Januar

Switch

Es sind kaum zwei Monate vergangen, da steht bereits das nächste große Pokémon-Spiel vor der Tür. In Pokémon-Legenden: Arceus wagt sich Entwickler Game Freak jedoch an eine größere Veränderung der wohlbekannten Formel seiner Spiele. Zum einen gibt es einen radikalen Zeitwechsel, denn Arceus spielt viele, viele Jahre in der Vergangenheit. Damals gab noch gar keinen Pokédex und die Pokémon selbst waren noch überwiegend wildlebend.

Somit ist es nun eure Aufgabe im neuen Pokémon-Abenteuer den ersten Pokédex zu erstellen. Dafür erkundet ihr weitläufige Gebiete, die vom Aufbau her ein Stück weit an die Monster-Hunter-Reihe erinnern, geht verschiedenen Quests nach und fangt natürlich Pokémon. Letzteres ist dieses Mal jedoch eine aktive Aufgabe, denn ihr selbst werft den Ball und müsst entsprechend gut zielen.

Pokémon-Legenden: Arceus | Erstes Gameplay zum Action-RPG

Eine Sache ändert sich aber nicht: Der Release von Pokémon-Legenden: Arceus ist exklusiv für die Nintendo Switch vorgesehen.

Pokémon-Legenden: Arceus [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2022 13:29 Uhr

Uncharted: Legacy of Thieves Collection | 28. Januar

PS5

Nathan Drake ist zurück: Passend zum bevorstehenden Kinostart des Uncharted-Films liefert Sony die Uncharted: Legacy of Thieves Collection ab. Die beinhaltet die beiden bisher letzten Serienteile Uncharted 4: A Thief’s End und Uncharted: The Lost Legacy.

Inhaltlich sind beide Spiele in der Collection komplett unverändert. Lediglich auf der technischen Seite soll es ein paar Verbesserungen geben, denn die Sammlung der Neuauflagen erscheint für die PlayStation 5. Hier können sich Fans auf eine verbesserte Bildwiederholrate sowie eine höhere Auflösung einstellen.

Neben dem Release für die PlayStation 5 soll die Uncharted-Collection auch noch in diesem Jahr für den PC erscheinen. Einen Termin gibt es allerdings noch nicht.

Uncharted Legacy of Thieves Collection [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2022 14:05 Uhr

Die finale Woche des Januars zeigt noch einmal die Stärken des Jahresanfangs: Mit dem neuen Pokémon-Spiel und der Uncharted-Collection gibt es zwei große Namen. Auf dem PC gibt es derweil noch ein wenig mehr frische Shooter-Kost.