Wie würde Pokémon sich wohl als Shooter machen? Bild: The Pokemon Company, YouTube/Dragon.

Wie wäre es wohl, wenn man die geliebten Pokémon einfach in ein völlig anderes Genre verfrachten würde? In diesem Fan-Game werdet ihr ähnlich wie in Pokémon Snap auf eine Safari geschickt. Nur das ihr hier nicht mit eurer Kamera, sondern mit euren Waffen schießen müsst.

Fan eröffnet das Feuer auf Pokémon

Diese Zeile klingt brutal und muss für einige Hardcore-Fans der geliebten Taschenmonster sicherlich schwer zu ertragen sein. Doch das hält einen fleißigen Fan und Videospielentwickler nicht davon ab, dies in seinem eigenen Pokémon-Shooter umzusetzen.

Der YouTuber Dragon hat ein komplett eigenes Spiel in der Unreal Engine entwickelt, welches euch in Ego-Perspektive auf die Jagd nach Pokémon schickt, doch nicht um sie wie üblich zu fangen, sondern sie alle abzuknallen.

Dabei sind alle wichtigen Komponenten abgedeckt worden: Von der passenden Umgebung, über die KI, bis hin zu echten Boss-Kämpfen mit Mewtu und Co. ist alles vorhanden.

Um selbst einen Eindruck von der Qualität des Pokémon-Shooters zu bekommen, könnt ihr euch das Gameplay in dem folgenden Clip ansehen:

In dem YouTube-Video müssen gleich mehrere Pokémon der ersten Generation dran glauben – von Quappo, über Nidoqueen, bis zu Liebling Pikachu. Wenn ihr den kompletten Entstehungsprozess dieses Projekts von den Animationen bis hin zu den Waffen-Mechaniken erfahren wollt, könnt ihr das unterhaltsame Video (Kommentar in englischer Sprache) auf Dragons YouTube-Kanal finden.

Was sagen die Fans zum Pokémon-Shooter?

In den Kommentaren auf YouTube feiern die Nutzer das eigenwillige Pokémon-Game von Dragon. Sie loben die außerordentliche Qualität des Projekts und wünschen sich, diesen Shooter gleich spielen zu können.

Auch Vergleiche mit dem bald erscheinenden Open-World-Game Pokémon-Legenden: Arceus werden gezogen – die Grafik von Dragons Shooter sei 100 Mal besser, als die Ergebnisse von Game Freak.

Viele wünschen sich auch einen Download für das Spiel, doch wie Dragon in seinen Videos immer wieder scherzhaft betont, wird das aufgrund von Nintendos strenger Copyright-Politik wohl niemals passieren. Schade drum, denn das Ergebnis ist wirklich hervorragend.

