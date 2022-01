Steam: Fans von Kriegs-MMO treten aus Liebe zum Spiel in Streik

(Bild: Siege Camp / Getty Images – Rawpixel)

Foxhole gehört aktuell zu den absoluten Steam-Geheimtipps. Das Kriegs-MMO bietet einige faszinierende Spielmechaniken. Doch nicht alle Spieler sind mit ihren Aufgaben zufrieden. Um das zu ändern, haben sich nun etliche Spieler zusammengeschlossen und einen Streik ausgerufen.

Foxhole: Logistik-Spieler streiken für bessere Arbeitsbedingungen

Seit rund 4,5 Jahren befindet sich das Kriegs-MMO Foxhole nun schon im Early Access. Der Kern des Spiels klingt erstaunlich ambitioniert: Hunderte Spieler müssen auf den digitalen Schlachtfeldern zusammenarbeiten, um die Kriegsmaschinerie ihres Teams am Laufen zu halten. Nur wer eine kluge Strategie im Kopf hat und dennoch schnelle taktische Entscheidungen fällen kann, wird seinen Gegner bezwingen können.

Aktuell planen die Entwickler laut der Steam-Beschreibung noch in diesem Jahr die Version 1.0 auf den Markt zu bringen – doch im Moment dürfte das Studio Siege Camp wahrscheinlich größere Sorgen haben. Eine bestimmte Spielergruppe scheint im Moment nämlich so gar nicht mit ihren Aufgaben zufrieden zu sein: die Logistiker.

Diese sind dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass es den Truppen an der Front nicht an Materialien mangelt, die etwa für Waffen, Sprengstoffe oder Fahrzeuge benötigt werden. Sie bilden quasi das Rückgrat der digitalen Kriegsführung.

Die Arbeitsabläufe der Logistiker sind jedoch aktuell etwas frustrierend, wie man einem offenen Brief der Gruppe L.O.G.I. (Logistics Organisation for General Improvements), entnehmen kann. Diese wünschen sich von den Entwicklern, dass speziell 11 Punkte geändert werden, um die Spielerfahrung der Logistiker zu verbessern:

Die Abrufzeiten von öffentlichen Vorräten/Refineries sind zu lang.

Die Beschaffung von Komponenten zu Beginn des Spiels ist übermäßig schwierig, kompetitiv und toxisch.

Die Wartezeit für Fabrikaufträge ist zu kurz.

Produktionsgebäude brauchen eine Regimentswarteschlange.

Container ermöglichen keinen geschlossenen Logistikkreislauf.

Mangel an Logistikeinrichtungen in der Mitte des Spiels.

Das Entpacken von Materialien aus Lagerbeständen kann extrem mühsam sein, da sich Stapel nicht einfach zusammenfügen lassen.

Es ist nicht möglich, einen ganzen Frachter mit Bergungsgut zu Grundstoffen zu verarbeiten.

Die Kistenlimits in Reservelagern sind zu niedrig.

Schneestürme sollten nicht am ersten Tag eines Krieges auftreten.

Drei „Unstucks“ pro Krieg sind zu wenig.

(Quelle: L.O.G.I)

Die Änderungen sollen vor allem dazu dienen, die Spieler weniger zu frustrieren. Mehr als 1.500 Spieler haben den offenen Brief bereits unterschrieben und laut den Informationen von Rock Paper Shotgun haben einige von ihnen auch ihre Arbeit als Logistiker temporär niedergelegt (Quelle: Rock Paper Shotgun).

Keine Reaktion von den Entwicklern

Der offene Brief wurde bereits Ende des letzten Jahres aufgesetzt. Seitdem gab es noch keine Reaktion der Entwickler – obwohl die Logistiker ihnen ein Ultimatum bis zum 10. Januar 2022 setzten.

Sollten die über 1.500 Spieler ihren Streik fortsetzen, wird das Studio jedoch zwangsläufig einige Änderungen am Gameplay vornehmen müssen. In den vergangenen Tagen erreichte Foxhole zu Hochzeiten etwa 2.600 gleichzeitige Spieler (Quelle: SteamDB). Sollte der Großteil davon dem Logistikbereich keine Beachtung schenken, könnte das System bald in sich zusammenkrachen. Wir sind gespannt, wie diese Geschichte ausgeht.