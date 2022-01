NFT und Kypto: Umfrage zeigt – Entwickler haben eine deutliche Meinung

Entwicklerstudios packen aus: So stehen sie zum NFT-Trend. Bild: Getty Images/FlashMovie/izkes.

Die jährliche Entwicklerkonferenz rollt heran und im Vorfeld wird wie immer eine Umfrage veranstaltet, die den Trends und Herausforderungen der Gaming-Branche auf den Zahn fühlt. Was Entwickler und Entwicklerinnen eigentlich von NFTs und Cryptocurrencies halten, machen die Ergebnisse mehr als deutlich.

Krypto und NFTs: Wie viele Entwickler nutzen die Tools?

Im März findet die jährliche GDC (Game Developers Conference) statt, die im Vorfeld mit einer interessanten Umfrage der Entwickelnden aufwartet. Seit zehn Jahren werden diese zu den kommenden Trends befragt und was diese von ihnen halten.

Im diesjährigen Bericht ging es neben anderen spannenden Themen auch um eines der wohl kontroversesten: NFTs (Non-Fungible Tokens) und Kryptowährungen in Videospielen (Quelle: GDC)

Während viele große Player der Games-Branche bereits ihre Zuneigung zu den neuen Mechanismen preisgegeben haben und mit ersten Versuchen ein Bein in das Business setzen, ist es nun interessant zu erfahren, wie diese neue Praxis in der gesamten Entwickler-Branche aufgenommen wird.

Die Auswertung der Umfrage zu NFTs und Kryptowährungen zeigt, dass viele Entwickler und Entwicklerinnen keinen Bock darauf haben. Bild: GDC-Bericht.

Während 27 Prozent etwas bis sehr interessiert an Kryptowährungen und 28 Prozent etwas bis sehr interessiert an NFTs für ihre Spiele sind, zeigt die große Mehrheit mit 72 Prozent bei Kryptowährungen und 70 Prozent bei den NFTs, dass diese nicht an diesen Bezahlmodellen für ihre Spiele interessiert sind.

Und gerade einmal ein Prozent der Studios nutzen, beziehungsweise entwickeln bereits beide Tools für ihre Videospiele.

Welche Auswirkungen haben sie auf die Videospielindustrie?

Neben der Umfrage wurden die Entwickler und Entwicklerinnen auch nach ihrer eigenen Meinung zu dem NFT-Trend befragt. Während wenige darin die Zukunft der Branche sehen, finden die meisten ihn bedenklich. Besonders in Bezug auf ihren umweltschädlichen Einfluss, Möglichkeiten des Betrugs und allgemein als Monetarisierung.

Nachfolgend ein kleiner Auszug an anonymen Zitaten der befragten Entwicklerinnen und Entwickler:

“Es ist die Welle der Zukunft“

“Wie das nicht als Pyramiden-System entlarvt werden konnte, ist mir unerklärlich.“

“Ich denke, es ist eine Technologie, die nach einem Sinn sucht. Leute werden daran wie Glücksspiel interessiert sein, um Geld zu machen, aber es gibt nicht genug Nachfrage in der breiten Öffentlichkeit, damit es eine echte Währung wird.“

“Wir sollten gemeinschaftlich als Industrie entscheiden, den Einsatz von Blockchain basierter Technologie aufgrund ihrer massiven umweltschädlichen Auswirkungen zu verbieten.“

“Ich denke, es wird zu einem großen Umdenken über digitale Güter und Eigentum/Monetarisierung führen.“

“Sie werden einen großen Keil direkt in das Herz der Industrie treiben. Es wird sehr deutlich werden, was die Motivation der Leute ist und es wird sehr unschön werden.“

Ob die Meinungen der Entwickler und Entwicklerinnen auch die Vorstände der großen Spielepublisher erreichen werden, bleibt zu bezweifeln. Für unabhängige Indie-Studios besteht größere Hoffnung, dass sie sich diesen Trends entziehen können.