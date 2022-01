Stardew Valley: Spieler erlebt einen herben Verlust

Auch in Stardew Valley ist nicht immer alles einfach. Bild: ConcernedApe / Westend61@GettyImages

Es hängt von vielen Faktoren ab, ob ihr in Stardew Valley eine erfolgreiche und lukrative Farm habt. Auch die Minen spielen da eine Rolle, doch mit denen verbinden Spieler nicht immer nur Positives. Ein Beispiel präsentiert einer davon auf Reddit.

Stardew Valley: Das ist der Fluch der Minen

In Stardew Valley gibt es viele Möglichkeiten, die Jahreszeiten zu verbringen. Pflanzen, Fischen, Feste mit den Einwohnern von Pelikan-Stadt feiern und vieles mehr. Doch möchtet ihr im Spiel wirklich weiterkommen, kommt ihr um die Minen nicht drum rum. Dort kommt ihr an wichtige Erze, an neue Ausrüstung und an andere praktische Dinge.

Möchtet ihr in die Minen, gibt es allerdings vieles zu beachten. Seid ihr nicht genug ausgeruht und besitzt keine Waffe, gibt es keine Chance, weit zu kommen. In den Minen gibt es zahlreiche Monster. Kommt ihr nicht gegen sie an, werdet ihr ohnmächtig, was zum Verlust von verschiedenen Gegenständen führen kann.

Das ist auch Reddit-Nutzer TomatoManTM passiert. Er teilt einen Screenshot mit einer langen Liste von Gegenständen, die er in der Mine verloren hat. Darunter befinden unglaublich wertvolle Gegenstände, wie zum Beispiel Galaxieseelen, Smaragde, Megabomben und seine Infinity Klinge.

Die Community kann mitfühlen

Es gibt eine gute Nachricht für Stardew-Valley-Spieler. Sterbt ihr, könnt ihr euch bei der Abenteuergilde wenigstens einen der verlorenen Gegenstände wiederholen – gegen Bezahlung. Die Community ist sich allerdings einig: So würden sie nicht schlafen gehen und den Tag damit abschließen:

„Ich würde den Tag neu starten“, so Reddit-Nutzer buoyant_potato.

„Ja, ich würde auf keinen Fall mit diesem Verlust ins Bett gehen“, antwortete cellophaneflwr.

Habt ihr Stardew Valley noch nicht? Das Spiel gibt es auch für die Switch: