Kingdom Hearts: Wird ein Hotelzimmer wichtig für die Story?

Typisch Kingdom Hearts, was? (Bild: Square Enix / Getty Images - photocheaper)

Das Tokyo Disney Resort bietet seit Anfang diesen Jahres ein Zimmer ganz im Stile der kunterbunten JRPG-Reihe Kingdom Hearts. Darin befindet sich ein mysteriöser Gegenstand, der bereits für diverse Story-Theorien in der Community sorgt.

Was ist dieser mysteriöse Gegenstand?

Kingdom Hearts feierte in den letzten beiden Jahren mit Kingdom Hearts 3 und Melody of Memory sein Comeback und bald schon sein 20-jähriges Jubiläum. Auch Disney schenkt der JRPG-Reihe mittlerweile mehr Aufmerksamkeit: Seit Kurzem gibt es im Tokyo Disney Resort ein Hotelzimmer basierend auf Kingdom Hearts. Neben einer detailgetreuen Einrichtung und Goodies wurde auch ein geheimer Gegenstand angekündigt. (Quelle: Tokyo Disney Resort)

Die Twitter-Nutzerin @aitaikimochi hat das magische Zimmer besucht und berichtet auf Twitter davon. Sie darf zwar aufgrund eines Embargos bis zum 28. April 2022 keine Fotos oder Videos vom geheimnisvollen Objekt zeigen, aber es ist ihr offenbar erlaubt, darüber zu reden.

Anscheinend handelt es sich um eine leicht veränderte Version eines Schlüsselschwerts. Während das Schlüsselschwert Memoire (im Bild zu sehen) die Tür zum Hotelzimmer öffnet, enthält die Truhe das Sternentreue-Schlüsselschwert, welches in den Spielen durch Kairis Wegfinder als Anhänger geschaffen wird. Anders als in den Spielen besitzt der Sternentreue-Anhänger eine blaue Paopu-Frucht auf beiden Seiten und einen goldenen Kreis in der Mitte. Außerdem fehlt Soras Gesicht drauf. (Vergleich: Kingdom Hearts Wiki)

@aitaikimochi glaubt nicht, dass das ein Produktionsfehler sei, da das Schlüsselschwert hochwertig verarbeitet ist und auch ansonsten recht detailreich ausfällt.

Fan-Theorien zum nächsten Spiel

Unter den vielen Tweets von @aitaikimochi zum geheimnisvollen Schlüsselschwert finden sich ebenso viele Theorien von Fans. Eine Vermutung lautet, dass womöglich Aqua das Schlüsselschwert bekommt. Ihr Anhänger ähnelt einer blauen Paopu-Frucht.

Ein Spin-off-Spiel, in dem Kairi die Hauptrolle übernimmt, wäre auch durchaus vorstellbar. Im Englischen heißt das Schlüsselschwert Sternentreue „Oathkeeper“ und Kingdom Hearts Melody of Memory endet mit den Worten „An Oath to Return“.

Eine andere Theorie ist, dass es vielleicht ein Schlüsselschwert aus einer anderen Realität ist. Gemeint ist Quadratum, wo Sora den geheimen Boss Yozora in Kindgom Hearts 3 Re Mind bekämpft.

Wird das Hotelzimmer storyrelevant?

Es hört sich absurd an, aber andererseits: Es ist Kingdom Hearts. Als wäre die Story nicht schon komplex genug, haben sich Square Enix und KH-Schöpfer Tetsuya Nomura keinen Gefallen damit getan, storyrelevante Spin-offs auf unterschiedlichen Plattformen erscheinen zu lassen. So eröffnete das für mobile Endgeräte kostenlos erhältliche Kindgom Hearts Union X einen gänzlich neuen Handlungsstrang, der wiederum nicht unwichtig für die Haupthandlung und besonders das Ende von Kingdom Hearts 3 wurde. Zuletzt erschien das Rhythmus-Spiel Kingdom Hearts Melody of Memory, das die Haupthandlung fortsetzte.

Wenn sich also ein mysteriöser Gegenstand in einer hochwertig verarbeiteten Truhe in einem Disney-Hotel in Tokyo – und auch wirklich nur dort – befindet und außerdem ein Embargo existiert, welches es Personen verbietet, diesen Gegenstand öffentlich zu präsentieren, dann ist das typisch Kingdom Hearts und ihr könnt davon ausgehen, dass es in gewisser Weise relevant für die Handlung werden könnte.

Bald sind wir alle schlauer, wenn am 10. April 2022 das Jubiläums-Event stattfindet.