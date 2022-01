EA überrascht Star-Wars-Fans und kündigt gleich drei neue Spiele an

Star Wars: EA kündigt gleich drei neue Spiele an. (Bildquelle: EA / max-kegfire, Getty Images)

Star-Wars-Fans steht ein aufregendes Jahr bevor: Wie EA soeben bekannt gegeben hat, arbeitet der Publisher zusammen mit Lucasfilm Games gleich an drei neuen Spielen – darunter eine Fortsetzung und zwei brandneue Games.

Electronic Arts hat soeben bekannt gegeben, dass der Publisher zusammen mit Lucasfilm Games gleich an drei neuen Star-Wars-Spielen arbeitet. Die Leitung der Projekte soll Entwickler Respawn Entertainment übernehmen. Das Studio hat bereits an Apex Legends, Titanfall und nicht zuletzt an dem Abenteuer Star Wars Jedi: Fallen Order gearbeitet.

Star Wars: Ein Sequel und zwei neue Games

EA hat die drei Spiele in einem Tweet angekündigt und weitere Informationen in einer Pressemitteilung auf der eigenen Website veröffentlicht. Demnach können sich Fans auf eine Fortsetzung zu Star Wars Jedi: Fallen Order sowie einen First-Person-Shooter und ein Strategie-Spiel aus dem Star-Wars-Universum freuen.

Alle drei Projekte befinden sich bereits in Entwicklung und Respawn ist aktuell noch dabei, die Teams zu verstärken. Release-Termine oder weitere Informationen zu den Spielen wurden bisher noch nicht veröffentlicht. (Quelle: EA)

EA: Keine Exklusiv-Lizenz, kein Problem?

Vor fast genau einem Jahr wurde bekannt, dass Ubisoft an einem neuen Star-Wars-Spiel arbeitet und EA die Exklusiv-Rechte verloren hatte. Doch bereits kurz darauf ließ Electronic Arts verlauten, dass der Publisher dennoch weiter an der Marke interessiert sei. Nun sieht es so aus, als könnten sich Star-Wars-Fans in den nächsten Monaten und Jahren kaum vor neuen Spielen retten. Neben dem Ubisoft-Projekt und den drei EA-Spielen wird schließlich auch Quantic Dreams mit Star Wars: Eclipse einen Eintrag in das Sci-Fi-Franchise liefern.

Auch wenn aktuell noch nicht sicher ist, wann mehr Informationen über die Projekte bekannt gegeben werden, sollten Fans vor allem im Mai besonders aufmerksam sein: Am 4. Mai findet schließlich zunächst wie jedes Jahr der Star-Wars-Tag statt, während vom 26. bis zum 29. Mai 2022 das "Star Wars Celebration"-Event abgehalten wird. Bereits vor zwei Wochen hatte ein Gerücht die Runde gemacht, dass während der Veranstaltung neues Material zu kommenden Star-Wars-Projekten gezeigt werden würde. (Quelle: GIGA).

In unserem Video zeigen wir euch acht Spiele, die hoffentlich noch 2022 erscheinen:

Releasevorschau: 8 Spiele, die HOFFENTLICH 2022 kommen

Electronic Arts hat in einem Tweet gleich drei neue Star-Wars-Spiele angekündigt. Fans können sich sowohl auf ein Sequel zu Star Wars Jedi: Fallen Order als auch einen brandneuen First-Person-Shooter und ein Strategie-Spiel freuen.