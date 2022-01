Die Sims 4: EA baut lange gewünschtes Fan-Feature ein

Schon bald werden neue Features für mehr Individualität in Die Sims 4 sorgen. Bild: Electronic Arts.

Mit einem kommenden Update wird ein von Fans lange gewünschtes Feature Einzug in die Lebenssimulation von EA halten. Damit könnt ihr euren Sims zukünftig eigene Pronomen verpassen.

Sims 4: Ihr könnt eure Pronomen frei wählen

Seit geraumer Zeit kämpft die Community von Die Sims 4 für die Einführung von frei wählbaren Pronomen in der Simulation von EA.

In einem Entwickler-Livestream von Maxis verkündeten diese, dass die neuen Funktionen mit einem kommenden Update in das Spiel implementiert werden. (Quelle: Twitch/TheSims)

Beim Erstellen eurer Sims werdet ihr nach dem Namen eurer Figur und deren Pronomen gefragt. Ihr könnt aus den voreingestellten Möglichkeiten sie/ihr, er/sein, they/them (im Deutschen gibt es noch kein allgemeingültiges Äquivalent) und eigens erstellten Pronomen wählen.

Laut den Entwicklern und Entwicklerinnen befinde sich das Update noch in Arbeit, doch soll es schon bald verfügbar sein. Neben den neuen Pronomen wird ein Filter eingebaut, der Spieler und Spielerinnen schützt. Ähnlich eines Schimpfwort-Filters können Spielende die Pronomen nicht missbrauchen.

LGBTQ+-Gruppen sind beteiligt

Für die Entwicklung dieser Features hat sich EA gleich zwei aktivistische Gruppen der LGBTQ+-Community ins Boot geholt. Der Wunsch von frei wählbaren Pronomen entstand ebenfalls aus der Mitte der Community, vor mehreren Monaten hatten diese unter anderem mit einer Petition für Sichtbarkeit beim Entwicklerstudio geworben.

Rae Sweet, Education Coordinator von der LGBTQ+-Gruppe „It Gets Better“ sagt zum Einbau der Pronomen folgendes:

„Ich weiß einfach, Menschen in Die Sims einen Platz zum Spielen zu geben, zum Ausprobieren mit Pronomen und die Person sein zu dürfen, die sie sein wollen, gibt ihnen so viel Raum zum Entdecken, sich selbst zu finden und ihr authentisches Selbst zu sein, besonders in einer Gesellschaft, wo sie es in der Realität vielleicht nicht können.“

Die neuen Funktionen bauen die Wahlfreiheit in Die Sims 4 weiter aus und schaffen so ein inklusiveres Spielerlebnis. Noch mehr Auswahlmöglichkeiten der unterschiedlichsten Arten bieten die vielen angebotenen DLC. Diese haben wir im folgenden Video in drei Kategorien unterteilt:

