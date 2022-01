Aufbau-Hit erobert mit neuem DLC die Steam-Charts

Ein brandneuer DLC für Cities: Skylines hebt in den Steam-Charts ab. Bild: Valve, Paradox Interactive.

Die beliebte Städtebausimulation Cities: Skylines biegt mit einem brandneuen DLC um die Ecke. Dieses ist auf Steam so erfolgreich, dass es gleich zum Release auf die Pole Position der Charts rast. Um welches es sich genau handelt und warum es dabei auch Grund zur Kritik gibt, schauen wir uns jetzt genauer an.

Cities: Skylines Airports erobert die Steam-Topseller

Gerade taufrisch erschienen, kann sich der neue Airports-DLC von Cities: Skylines gleich auf dem Treppchen der Steam-Topseller platzieren. (Quelle: Steam)

In dem brandneuen Inhalt könnt ihr – wie der Name schon verrät – detaillierte Flughafen in der Städtebausimulation erschaffen. Entwerft eigene Gebäude, wählt aus verschiedenen Flugzeugtypen und baut eure eigene Fluglinie auf.

Verwaltet euren Flughafen über Ticketpreise, Gates und Terminalverbindungen – und seht zu, wie sich eure Kreation mit der Welt verbindet. Existierende Systeme wie Tourismus, Industrie und der öffentliche Nahverkehr werden mit ihr verknüpft.

Was euch in der neuen Erweiterung noch erwartet, zeigt dieser Trailer von Cities: Skylines Airports:

Cities Skylines Airports: Offizieller Release-Trailer

Was sagen die Fans zur Erweiterung?

Trotz des kometenhaften Aufstiegs in den Steam-Charts kann der Airports-DLC aktuell nur mit einer ausgeglichenen Bewertung seitens der Spielenden aufwarten. Nur 65 Prozent vergeben eine positive Rezension. Warum ist das so?

Während viele die Grundidee der Erweiterung feiern und der Detailgrad gelobt wird, stoßen viele Spielerinnen und Spieler wohl auf herbe Performance-Probleme, seit sie die Airports-Erweiterung installiert haben.

Erhebliche Ruckler im Spiel seien die Folge – egal, ob auf bestehenden oder völlig leeren Maps. Auch fehlende Gebäude im Bau-Interface werden bemängelt.

Scheint so, als ob Cities: Skylines Airports einige Startschwierigkeiten hat, die vom Entwickler noch ausgebessert werden müssten. Es sei auch angemerkt, dass sich zum aktuellen Zeitpunkt erst 189 Rezensionen für den DLC vorfinden. Die ausgeglichene Bewertung ist also erst ein sehr frühes Stimmungsbild für das Spiel.

Das Hauptspiel befindet sich übrigens aktuell mit einem dicken Rabatt von 75 Prozent ebenfalls in den Steam-Topsellern.

In Aufbauspielen ist es ein Leichtes massig Zeit zu versenken. Doch welchen Spielen habt ihr 2021 eigentlich die meiste Spielzeit gewidmet? Das zeigt diese Bilderstrecke: